Decizie BOMBĂ! Trei acuzații noi pentru Liviu Dragnea în dosarul Tel Drum

Potrivit DNA, „procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, pentru următoarele infracțiuni, săvârșite în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman:

- constituire a unui grup infracțional organizat,

- două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul,

- instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în forma participației improprii.

În cauză s-a dispus punerea mișcare a acțiunii penale și față de alte persoane care la data faptelor erau funcționari în cadrul Consiliului județean Teleorman și față de administratori/reprezentanți ai firmei SC Tel Drum SA și ai altor societăți comerciale, pentru infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, complicitate la abuz în serviciu și evaziune fiscală.

De asemenea, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpata persoană juridică SC TEL DRUM SA, pentru următoarele infracțiuni:

- constituire a unui grup infracțional organizat,

- evaziune fiscală în formă continuată (10 acte materiale),

- două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

Inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, președinte al Consiliului Județean Teleorman, ar fi inițiat un grup infracțional organizat din care ar fi făcut parte funcționari din administrația locală și persoane din mediul de afaceri. Grupul ar fi acționat în perioada 2001-2017 în scopul de a obține, în mod fraudulos, sume importante din contractele finanțate din fonduri publice (naționale și europene), prin infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Sub coordonarea și decizia inculpatului Liviu Nicolae Dragnea, în cadrul grupului, funcționarii publici ar fi acționat în interesul unor societăți private. Pentru funcționarea grupului ar fi fost necesară privatizarea SC Tel Drum SA, trecerea ei din proprietatea Consiliului Județean Teleorman, prin persoane interpuse, în patrimoniul lui Liviu Nicolae Dragnea, achiziționarea din fonduri publice a unui utilaj special de asfaltare și atribuirea, în mod discreționar, a contractelor de reabilitare a drumurilor din județ către Tel Drum SA.

SC Tel Drum SA ar fi fost principala societate comercială din grup, capitalizată masiv și folosită la obținerea contractelor de lucrări, pentru distribuirea capitalului către celelalte societăți comerciale și membrii grupului, pentru achiziționarea de bunuri mobile și imobile care sunt folosite de membrii grupului, pentru a transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile către aceiași membri.

Unul dintre scopurile grupului ar fi fost ca firma Tel Drum SA să câștige un contract de reabilitare a 55 km de drum județean din Teleorman, DJ 701, în valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene.

În acest context, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea ar fi emis și semnat hotărâri și dispoziții, cu încălcarea legii, acte indispensabile pentru procedura de atribuire a contractului care, între altele, au inclus o condiție restrictivă ce avantaja SC Tel Drum SA. Cu ajutorul altor două persoane din grup ar fi folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false și inexacte. Ar fi fost falsificate și înlocuite date din proiectul tehnic, inclusiv prin inserarea unei condiții care îi asigura firmei Tel Drum câștigarea licitației. In plus, firma Tel Drum ar fi beneficiat și de date confidențiale ce au avantajat-o la obținerea contractului.

În mod similar, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, ar fi făcut demersuri și ar fi contribuit astfel încât firma Tel Drum SA să câștige și contractul de reabilitare a peste 50 km din DJ 506, un alt drum județean din Teleorman, în valoare de 62.482.442 lei, dintre care suma de 6.930.138 euro provenea din fonduri europene.

În cursul procedurii de atribuire s-ar fi falsificat și înlocuit date, inclusiv prin introducerea condiției restrictive ce favoriza societatea Tel Drum, asigurându-i câștigarea licitației.

De asemenea, s-ar fi majorat artificial devizul lucrărilor aferente contractului de reabilitare a drumului.

Cu referire la cele două contracte de reabilitare drumuri județene din Teleorman, prejudiciul creat în dauna bugetului public ar fi de:

- 25.600.927 lei (diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat) – contractul DJ 701,

- 5.742.872 lei (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat) – contractul DJ 506.

Prejudiciul creat bugetului public este de 31.343.799 lei, sumă ce constituie un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA.

Inculpaților li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a ajuns vineri în fața procurorilor DNA, pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de inculpat în dosarul Tel Drum.

Liviu Dragnea a fost adus vineri dimineață, în jurul orei 9.00, la sediul DNA, cu o dubă de la penitenciarul Rahova, acolo unde se află încarcerat de mai bine de un an, pentru a ispăși o condamnare de 3 ani şi jumătate, în dosarul angajărilor fictive de la DGAPSC Teleorman.

Liviu Dragnea a fost ținut în fața DNA, în dubă, timp de jumătate de oră, după care a fost escortat către interiorul instituției.

Lui Dragnea i s-a schimbat calitatea de suspect în cea de inculpat. La fel s-a întâmplat și cu prietenul său Marian Fișcuci, fost director al Tel Drum, prezent și el în fața procurorilor.

Dragnea, însoțit de avocata Flavia Teodosiu, a stat o oră și 20 de minute la DNA, după care s-a întors la Penitenciarul Rahova. La ieșire, avocata a răspuns la câteva întrebări ale jurnaliștilor: ”Nu știu de ce a durat atât, pentru că sunt foarfe multe hârtii de citit. Ordonanța este foarte mare și trebuie citită. Și am citit parțial cât s-a putut”.

Liviu Dragnea acuză din spatele gratiilor că este folosit în campania electorală din acest an prin inculparea sa în dosarul Tel Drum. Într-un interviu exclusiv pentru Realitatea PLUS, fostul lider PSD spune că nu este deloc o coincidență acest pas făcut de procurori înaintea campaniei electorale și că strategia foștilor săi adversari politici este „străvezie”, pentru că „le este greu în campanie”.

Liviu Dragnea spune că nu înțelege de ce i s-a schimbat calitatea în dosar de la suspect la inculpat în dosarul Tel Drum

„Păi, nu știu, pe citație scrie că mă cheamă să-mi aducă la cunoștință calitatea de inculpat. Între timp, stând aici, probabil că am făcut ceva prostii pe la garaj și trebuie să fiu inculpat”, a spus Liviu Dragnea, în interviul difuzat de Realitatea PLUS, episodul doi, despre schimbarea calității din dosarul Tel Drum din suspect în inculpat.

Liviu Dragnea acuză în continuare că în acest fel se vrea condamnarea sa în dosarul Tel Drum pentru a fi folosită în campania electorală.

„Sunt citat la DNA în dosarul cu Tel Drum care brusc, după 3 ani, este pus din nou pe tapet, cu puţin timp înainte de campania electorală.

Să se discute despre acest dosar în care - şi dacă mă întrebi de ce sunt acuzat, sincer nu ştiu. Era vorba despre două drumuri făcute cu fonduri europene. Drumurile există. Eu sunt acuzat că în timpul mandatului meu s-au făcut două drumuri importante din judeţul ăla”, a declarat Dragnea în primul episod al interviului difuzat, în exclusivitate, joi, de Realitatea PLUS.

DOSARUL Tel Drum

Dosarul Tel Drum a fost deschis în 2016, iar un an mai târziu fostul lider PSD a fost pus sub acuzare pentru 5 infracțiuni, două de abuz în serviciu, două de fraudă cu fonduri europene și una de constituire de grup infracțional organizat.

Procurorii susțin că firma de construcții din Teleorman este controlată, prin interpuși, de către Liviu Dragnea, dar acesta a negat vehement acest lucru.

Rechizitoriul procurorilor consemnează faptul că, în anul 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială TEL DRUM SA în cadrul programului „Creșterea Competitivității Economice”, finanțat din fonduri europene. În cadrul proiectului, TEL DRUM SA urma să achiziționeze o „stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC TEL DRUM SA”. Data de implementare a acestui proiect era 31 decembrie 2015. Licitația a fost câștigată de firma WFA Impex SRL. După depunerea cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit în cadrul proiectului, suma nerambursabilă de 4.849.375 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene.

În cadrul proiectului finanțat din bani europeni, reprezentanții Tel Drum SA și reprezentantul WFA Impex SRL au încălcat, pe de-o parte, regulile privind derularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare și, pe de altă parte, au întocmit documente care atestau fapte și împrejurări nereale: au simulat procedura de atribuire, reprezentanții Tel Drum SA fiind în realitate cei care au negociat prețul și condițiile achiziției utilajului de la firma furnizoare, în timp ce WFA Impex SRL a fost doar un satelit al Teldrum în procedură și au dat firmei WFA Impex SRL informațiile privind derularea proiectului, condițiile de participare și documentația tehnică înainte de publicarea anunțului de cerere de oferte, prin aceasta eliminând caracterul concurențial al procedurii de atribuire.

Documentele cu conținut nerealau fost ulterior utilizate pentru acordarea sumei de 4.849.375 lei cu titlu de cheltuială eligibilă nerambursabilă (din fonduri europene și din bugetul național), sumă obținută pe nedrept de Tel Drum SA.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de cu suma de 4.849.375 lei reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă.

Această parte a complicatului dosar Teldrum s-a construit în baza unei sesizări din partea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, înregistrată la data de 16 mai 2017.