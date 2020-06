INTERVIU Liviu Dragnea, Episodul 2. Acuzații după inculparea în dosarul Tel Drum: O să fiu folosit în campanie. Am făcut ceva prostii pe la garaj și trebuie să fiu inculpat

Liviu Dragnea spune că nu înțelege de ce i s-a schimbat calitatea în dosar de la suspect la inculpat în dosarul Tel Drum

„Păi, nu știu, pe citație scrie că mă cheamă să-mi aducă la cunoștință calitatea de inculpat. Între timp, stând aici, probabil că am făcut ceva prostii pe la garaj și trebuie să fiu inculpat”, a spus Liviu Dragnea, despre schimbarea calității din dosarul Tel Drum din suspect în inculpat.

Liviu Dragnea acuză în continuare că în acest fel se vrea condamnarea sa în dosarul Tel Drum pentru a fi folosită în campania electorală.

„Sigur că o să fiu folosit! Clar, o să fiu folosit! E străvezie strategia, limpede. Nu s-a mai operat de mult in dosarul ăsta. Chiar i-am spus Irinei la un moment dat, i-am spus și Flaviei (Flavia Teodorescu, avocata sa - n.red.) acum ceva timp că undeva in aceasta vară vor ieși pe piață cu ceva, eventual cu ăsta... Pentru că nu au ce să spună! Le va fi foarte greu în campanie”, a spus fostul lider PSD în interviul acordat Ancăi Alexandrescu și difuzat vineri, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

„Mâine (vineri - n.red.) sunt citat la DNA în dosarul cu Tel Drum care brusc, după 3 ani, este pus din nou pe tapet, cu puţin timp înainte de campania electorală.

Să se discute despre acest dosar în care - şi dacă mă întrebi de ce sunt acuzat, sincer nu ştiu. Era vorba despre două drumuri făcute cu fonduri europene. Drumurile există. Eu sunt acuzat că în timpul mandatului meu s-au făcut două drumuri importante din judeţul ăla”, a declarat Dragnea în primul episod al interviului difuzat, în exclusivitate, joi, de Realitatea PLUS.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a ajuns vineri în fața procurorilor DNA, pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de inculpat în dosarul Tel Drum.

Liviu Dragnea a fost adus la sediul DNA cu o dubă de la penitenciarul Rahova, acolo unde se află încarcerat de mai bine de un an, pentru a ispăși o condamnare de 3 ani şi jumătate, în dosarul angajărilor fictive de la DGAPSC Teleorman.

Liviu Dragnea a fost ținut în fața DNA, în dubă, timp de jumătate de oră, după care a fost escortat către interiorul instituției.

Lui Dragnea i s-a schimbat calitatea de suspect în cea de inculpat. La fel s-a întâmplat și cu prietenul său Marian Fișcuci, fost director al Tel Drum, prezent și el în fața procurorilor.

Dragnea, însoțit de avocata Flavia Teodosiu, a stat o oră și 20 de minute la DNA, după care s-a întors la Penitenciarul Rahova. La ieșire, avocata a răspuns la câteva întrebări ale jurnaliștilor: ”Nu știu de ce a durat atât, pentru că sunt foarfe multe hârtii de citit. Ordonanța este foarte mare și trebuie citită. Și am citit parțial cât s-a putut”.

Dosarul Tel Drum a fost deschis în 2016, iar un an mai târziu fostul lider PSD a fost pus sub acuzare pentru 5 infracțiuni, două de abuz în serviciu, două de fraudă cu fonduri europene și una de constituire de grup infracțional organizat.

Procurorii susțin că firma de construcții din Teleorman este controlată, prin interpuși, de către Liviu Dragnea, dar acesta a negat vehement acest lucru.

Rechizitoriul procurorilor consemnează faptul că, în anul 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială TEL DRUM SA în cadrul programului „Creșterea Competitivității Economice”, finanțat din fonduri europene. În cadrul proiectului, TEL DRUM SA urma să achiziționeze o „stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC TEL DRUM SA”. Data de implementare a acestui proiect era 31 decembrie 2015. Licitația a fost câștigată de firma WFA Impex SRL. După depunerea cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit în cadrul proiectului, suma nerambursabilă de 4.849.375 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene.

În cadrul proiectului finanțat din bani europeni, reprezentanții Tel Drum SA și reprezentantul WFA Impex SRL au încălcat, pe de-o parte, regulile privind derularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare și, pe de altă parte, au întocmit documente care atestau fapte și împrejurări nereale: au simulat procedura de atribuire, reprezentanții Tel Drum SA fiind în realitate cei care au negociat prețul și condițiile achiziției utilajului de la firma furnizoare, în timp ce WFA Impex SRL a fost doar un satelit al Teldrum în procedură și au dat firmei WFA Impex SRL informațiile privind derularea proiectului, condițiile de participare și documentația tehnică înainte de publicarea anunțului de cerere de oferte, prin aceasta eliminând caracterul concurențial al procedurii de atribuire.

Documentele cu conținut nerealau fost ulterior utilizate pentru acordarea sumei de 4.849.375 lei cu titlu de cheltuială eligibilă nerambursabilă (din fonduri europene și din bugetul național), sumă obținută pe nedrept de Tel Drum SA.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de cu suma de 4.849.375 lei reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă.

Această parte a complicatului dosar Teldrum s-a construit în baza unei sesizări din partea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, înregistrată la data de 16 mai 2017.