Pe 24 septembrie, judecătorii constituționali au amânat, pentru 8 octombrie, decizia la sesizările privind măsurile de austeritate prin care Guvernul Bolojan vrea să reducă deficitul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat în 27 august că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor va cădea la Curtea Constituţională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”.