„Nu s-a ajuns deocamdată la un consens, dar am convenit să continuăm discuţiile şi să fie amânat pentru moment", a spus Barna, la finalul şedinţei coaliţiei.



Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat la rândul său că mai sunt necesare discuţii în coaliţie, dar a adăugat că ar putea susţine proiectul de lege, "cu nişte garanţii pentru şi în favoarea" statului.



"Noi am atacat la Curtea Constituţională împreună cu USR legea votată acum un an, dacă nu mă înşel. CCR a spus că nu există probleme de neconstituţionalitate. Preşedintele Iohannis a trimis înapoi legea, a cerut nişte garanţii în favoarea statului: în cazul în care nu se realizează acea investiţie, terenul se întoarce în proprietatea statului. E o variantă pe care noi putem să o susţinem (...). Am simţit nevoia de a mai discuta în continuare în coaliţie. Eu, cu nişte garanţii pentru şi în favoarea statului român, pot să susţin acel proiect de lege, la reexaminare, dar mai e nevoie de discuţii", a spus el, într-o declaraţie susţinută la Palatul Parlamentului.



Pe 31 martie, preşedintele Klaus Iohannis a solicitat Parlamentului reexaminarea legii care vizează transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Camerei de Comerţ a terenurilor proprietate privată a statului aflate, până la data intrării în vigoare a actului normativ, în folosinţa gratuită a CCIR şi care nu sunt revendicate.



Şeful statului cere reexaminarea actului normativ pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, prin care o suprafaţă de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului în cea a Camerei de Comerţ şi Industrie a României pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar.



Dan Barna a declarat luni că în cadrul şedinţei Biroului Naţional al formaţiunii a fost reiterat punctul de vedere conform căruia, prin transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Camerei de Comerţ şi Industrie a României a terenului de la Romexpo, statul român "oferă un cadou de cel puţin" 400 de milioane de euro. Potrivit liderului USR PLUS, transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea CCIR a terenurilor proprietate privată a statului, aflate în folosinţa gratuită a CCIR şi care nu sunt revendicate, reprezintă "un Moş Crăciun imobiliar".



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că în cazul proiectului privind terenul de la Romexpo nu a fost luată o decizie în coaliţie, menţionând că el a arătat "mult tact, dorinţă de dialog şi cooperare" în relaţia cu USR PLUS şi ar trebui ca şi reprezentanţii acestei alianţe să "fie mai decenţi în a prezenta public".