Dacă ne uităm la deciziile anterioare ale Curții Constituționale pe tema reformei pensiilor speciale, vom observa că, până acum, orice tentativă a acestei reforme a picat la CCR.

Dacă ne uităm la acele avize primite, în special la avizul Consiliului Legislativ, vedem că sunt acolo mai multe argumente de neconstituționalitate, inclusiv pentru această reformă - cea promovată de Guvernul Bolojan. Din acest unghi nu este exclus să vedem că reforma ar putea să fie respinsă de magistrații de la CCR, ceea ce ar putea însemna și demisia premierului, totul ca urmare a declarațiilor făcute în repetate rânduri, dar și a presiunilor făcute inclusiv de liderii USR și UDMR pe această temă, care au amenințat cu demisia premierului, probabil încercând să pună presiune pe judecătorii constituționali.

De partea cealaltă, este prima dată când Curtea Constituțională judecă această speță în noua formulă, cu noii judecători. Va fi, practic, pentru prima dată când vom vedea cum se poziționează și această nouă componență a curții pe speța reformei pensiilor speciale.

Mâine ne așteptăm, astfel, la o ședință de interes foarte mare pentru că, în funcție de rezultat, ar putea duce la schimbări extrem de importante în Guvern, dacă este să ne luăm după ce spuneau liderii Coaliției.