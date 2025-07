Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat luni dimineață, într-o conferință de presă, o detaliere a surselor de finanțare și a cheltuielilor din campaniile electorale pe care le-a desfășurat în 2024 și 2025. Șeful statului a explicat în detaliu proveniența banilor folosiți în pre-campanie, campanie și în tururile alegerilor prezidențiale.

„Pentru că a fost o discuție în spațiul public despre cheltuielile pe care le-am făcut în campanie – și în cele locale, și în cele prezidențiale – am venit în fața dumneavoastră cu o situație completă”, a declarat președintele.

Cine este cel mai mare sponsor al lui Nicușor Dan

În pre-campania alegerilor locale din 2024, Nicușor Dan a primit donații în valoare de 1.750.000 de lei, din care a cheltuit 1.600.000 lei. Surplusul rămas, de 145.000 lei, reflectă diferența dintre sumele primite și cele utilizate. Printre principalii donatori s-au numărat Măriuca și Florin Talpeș, care au contribuit cu 660.000 lei, și Bogdan Micu, cu 250.000 lei. Alte 3.179 de donații online au fost înregistrate prin platformă, provenind de la 2.954 de donatori, cu un total de 843.000 lei.

În campania propriu-zisă pentru locale, suma maximă legală de 660.000 de lei a fost acoperită prin împrumuturi personale în valoare de 480.000 lei, ulterior rambursate după decontarea cheltuielilor de către Autoritatea Electorală Permanentă. „Împrumuturile nu au venit de la bănci, ci de la trei persoane fizice”, a precizat Nicușor Dan, menționând că toate numele vor apărea în documentele publice.

„Pentru că a fost o discuție despre cheltuielile din campanie și precampanie, am venit cu o situație. În precampania din alegerile locale din 2024 am avut donații de 1,75 milioane lei și cheltuieli de 1,6 milioane de lei. Diferența 145.000 lei. Dintre donatori, Bogdan Micu 250.000 lei, 3179 donații online. Suma strânsă a fost de 843.000 lei. În campanie am cheltuit 660.000 lei pentru care m-am împrumutat de 480.000 lei. Suma mi-a fost rambursată de autoritatea electorală și am rambursat aceste împrumuturi. În pre campania prezidențială donații de 9,5 milioane lei. Cheltuieli de 7 milioane lei, deci rezultă o diferență de 2,5 milioane lei. Donații online sub 5.000 de euro 18.700 de la 15.800 donatori unici. Suma strânsă a fost de 6,5 milioane lei. Cinci persoane au donat sume mai mari Talpeș 805.00o lei, Aurel Iancu 500.000 lei”, ad declarat președintele.