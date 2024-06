Peste jumătate (57%) dintre specialiştii în securitate IT, chestionaţi cu ocazia unui studiu global efectuat de Bitdefender, au susţinut că s-au confruntat cu o breşă de securitate sau o scurgere de date pe parcursul ultimelor 12 luni, ceea ce indică o creştere cu 6% comparativ cu 2023, şi aproape toţi respondenţii (96%) au considerat avansul inteligenţei artificiale generative (GenAI) o ameninţare.



De asemenea, peste o treime (36%) au spus că utilizarea tehnologiilor AI pentru manipularea sau crearea de conţinut fals de tip deepfake constituie o ameninţare foarte serioasă, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES.



În acelaşi timp, menţionează sursa citată, 74% dintre cei intervievaţi s-au declarat încrezători în abilităţile colegilor de departament de a identifica un atac de tip deepfake audio sau video, în timp ce doar 21% şi-au manifestat îndoiala că ar fi capabili de a le depista.



Studiul mai arată că aproape trei sferturi dintre specialiştii IT (74%) au remarcat o creştere a gradului de sofisticare al atacurilor de tip phishing, care se află pe primul loc în topul ameninţărilor de securitate (33%). Pe locul doi se află vulnerabilităţile software şi ameninţările zero-day (32%), urmate de atacurile de tip ransomware (29%).



În ceea ce priveşte ameninţările tot mai complexe care vizează mediile cloud, 39% dintre respondenţi s-au declarat îngrijoraţi de politicile de gestionare a identităţii şi accesului (IAM), urmate de riscurile de conformitate (38%).



Printre principalele probleme identificate la nivelul organizaţiei se numără respectarea conformităţii reglementărilor din domeniu (28%), extinderea capacităţilor pe mai multe medii (27%) şi incompatibilitatea cu alte soluţii de securitate (25%).



Totodată, potrivit rezultatelor din studiu, mai puţin de jumătate dintre specialiştii IT (45%) au susţinut că efectuează audituri şi evaluări în mod constant, în timp ce 57% dintre ei că realizează aceste monitorizări ale riscurilor la nivel intern, iar 42% că apelează la serviciile unor experţi.



O altă provocare care continuă să persiste în domeniul securităţii cibernetice este cea legată de lipsa de resurse umane. Astfel, trei din cinci specialişti în securitate IT (64%) au spus că intenţionează să-şi schimbe locul de muncă în următoarele 12 luni (un procent cu un sfert mai mare faţă de rezultatele studiului de anul trecut). Acest aspect este corelat cu faptul că 70% dintre ei au susţinut că este necesar să lucreze în weekenduri din cauza provocărilor de securitate pe care compania lor le întâmpină.



"Indiferent de industrie, companiile se confruntă cu provocări nemaiîntâlnite cauzate de creşterea suprafeţei de atac, a vulnerabilităţilor zero-day, a configuraţiilor greşite din cloud şi a noilor ameninţări generate de AI. Rezultatele acestui studiu evidenţiază necesitatea unei abordări de securitate cibernetică care include prevenirea ameninţărilor, protecţie, detecţie şi răspuns la incidente în toate mediile, inclusiv la nivelul infrastructurii cloud, a serviciilor şi a lanţurilor de aprovizionare. Obiectivul unei securităţi cibernetice eficiente nu este doar stoparea atacurilor, dar şi scăderea riscurilor şi optimizarea resurselor (oameni şi tehnologii) pentru a reduce presiunea asupra echipelor de securitate", a declarat Andrei Florescu, preşedinte şi general manager pentru soluţii de business în cadrul Bitdefender, citat în comunicat.



Studiul a fost realizat la comanda Bitdefender de către Censuswide pe un eşantion de peste 1.200 de profesionişti în securitate informatică, în perioada martie - mai 2024. Respondenţii lucrează în poziţii care variază de la manageri până la directori de securitate a informaţiilor (CISO), în companii cu peste 1.000 de angajaţi din Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii şi Singapore.



Bitdefender este un lider recunoscut în domeniul securităţii IT, care oferă soluţii superioare de prevenţie, detecţie şi răspuns la incidente de securitate cibernetică. Ca urmare a investiţiilor susţinute în cercetare şi dezvoltare, laboratoarele Bitdefender descoperă sute de noi ameninţări informatice în fiecare minut şi validează zilnic 30 de miliarde de interogări privind ameninţările. Compania a inovat constant în domenii precum antimalware, Internetul Lucrurilor, analiză comportamentală şi inteligenţă artificială, iar tehnologiile Bitdefender sunt licenţiate către peste 180 dintre cele mai cunoscute branduri de securitate din lume. Fondată în 2001, compania Bitdefender are clienţi în peste 170 de ţări şi birouri pe toate continentele.