Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces prematur în România, în comparație cu alte țări dezvoltate.

Conform specialiștilor, românii trăiesc, în medie, cu 8 ani mai puțin, decât cetățenii altor state dezvoltate. Principala cauză ar fi afecțiunile cardiovasculare, în timp ce în alte state cauzele ar fi demența la vârste inaintete, scrie Click.ro.

Dintre toți factorii de risc ai bolilor cardiovasculare, impactul cel mai mare în România este dat de alimentația nesănătoasă, în special consumul farte mare de zăhăr, începând din copilărie, conform sursei.

Cum reduci treptat zahărul din alimentație

Consumul excesiv de zahăr poate fi influențat de factori psihologici, obiceiuri alimentare și stres, anunță „Healthline”. Pentru reducerea treptată, specialiștii recomandă:

1. Înlocuirea dulciurilor cu alternative sănătoase, precum fructe și nuci;

2. Creșterea aportului de proteine și fibre alimentare, pentru sațietate;

3. Gestionarea emoțiilor prin tehnici de relaxare, activitate fizică moderată de cel puțin 30 de minute pe zi și odihnă;

4. Citirea etichetelor produselor, pentru a evita zahărul ascuns din alimentele procesate.