"In mici, el [bicarbonatul - n.red.] este principalul ingredient. Prima reteta scrisa de mici e de undeva de la 1902. Se specifica bicarbonatul, nu cantitati foarte mari, in jur de 2-3 grame la kilogram si este folosit pentru a fragezi compozitia si a pastra culoarea in interior", a declarat presedintele Patronatului Romalimenta, Sorin Minea.

Potrivit acestuia, "daca nu se lucreaza cu bicarbonat, micul seamana mai degraba cu un fel de chiftea, oricat l-ai matura, oricate zile l-ai pastra, orice i-ai face. (...) Dupa ce am vazut care este riscul, am facut 3-4 retete de mici, inclusiv reteta foarte veche: diferenta de gust exista, produsul final nu mai este afanat, seamana mai mult cu kebabul turcesc sau cu chiftelele romanesti".

Carmen Posoiu, medic specialist gastroenterolog, a declarat ca bicarbonatul de sodiu nu este nociv in cantitatile in care este folosit in aceste retete. "El este utilizat si ca medicament in tulburarile de aciditate gastrica, nu este considerat nociv pentru sanatate", a precizat aceasta.

"Trebuie tras insa un semnal de alarma sa avem grija de unde cumparam micii sau carnea de mici, pentru ca exista risc de enterocolita, fiind un produs perisabil. Bicarbonatul mascheaza gustul carnii stricate", sustine medicul Carmen Posoiu.