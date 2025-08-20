Unul dintre cauza este vorba de apa. Daca planta nu primeste destula apa, atunci se va deshidrata si frunzele o sa inceapa sa se ingalbeneasca. Expertii recomanda sa uzi planta atunci cand primul strat de 2-3 cm de pamant este uscat, asa ca inspecteaz-o cu atentie si cand este cazul pune-i apa.

Bineinteles, nu trebuie sa exagerezi nici cu apa, deoarece asta va duce la putrezirea radacinilor si din nou te vei lovi de aceeasi problema, ingalbenirea frunzelor. Pentru a evita aceasta problema asigura-te ca ghiveciul are gauri de drenaj pentru ca excesul de apa sa se poata scurga.

Trebuie sa stii ca hibiscus este o planta tropicala, asadar iubeste lumina soarelui si daca nu va avea parte de acest lucru frunzele o sa inceapa sa se ingalbeneasca. Tocmai de aceea, trebuie sa pozitionezi ghiveciul intr-un loc unde sa beneficieze de 6-8 ore de lumina directa a soarelui pentru a de dezvolta in mod corect.

Cateodata, frunzele se ingalbenesc si cad pentru ca pur si simplu sunt batrane si vor fi inlocuite de frunze tinere. Asta se intampla mai ales cu frunzele de la baza plantei. Vorbim despre un proces natural, asa ca in acest caz nu ai ce face si trebuie sa lasi natura sa isi faca treaba.

Frunzele de la hibiscus se pot ingalbeni si vor cadea atunci cand radacinile plantei sunt afectate. Fie ca vorbim despre radacini rupte sau putrezite, solutia va fi sa muti planta intr-un alt ghiveci, sa tai radacinile afectate, iar apoi sa aplici un stimulent de inradacinare pentru a grabi vindecarea acestora, scrie Cumsa.ro