In primul rand, praful poate aparea in baia ta daca intri cu incaltari sau papuci murdari. Asadar, este foarte important ca in casa sa tii doar incaltarile curate, iar papucilor de casa sa le cureti talpa o data pe saptamana. Astfel, te asiguri ca nu mai cari praful de fiecare data si nu mai murdaresti baia.

Pentru a avea papucii curati pe talpa este important ca si in restul casei sa fie curatenie. Daca nu o sa faci asta, o sa transporti pur si simplu praful dintr-o camera in alta si intr-un final in baie.

In acelasi timp, praful poate ajunge in baia ta si daca umbli cu hainele murdare pe care le-ai purtat pe afara. Asadar, nu este nevoie sa ai doar incaltarile curate, trebuie sa ai si hainele daca vrei sa nu se acumuleze praf in locuinta.

Nu trebuie sa uiti nici de reziduurile de sapun, care daca sunt lasate pe suprafetele din baie vor atrage praful. Pe langa asta, baia trebuie curatata in permanenta deoarece murdaria se va acumula destul de repede. Solutia este sa speli cada sau cabina de dus foarte bine dupa ce le-ai folosit.

Daca inca nu stiai, praful se poate acumula in baia ta si din cauza sprayului de par. Reziduurile lipicioase provenite de la fixativ nu fac altceva decat sa atraga praful sau murdaria. Nu trebuie sa renunti la sprayul de par, ci sa il aplici cu atentie si sa stergi bine suprafetele dupa ce l-ai utilizat pentru a evita acumularea de praf.

Praful se poate acumula in baie si daca tii geamul deschis pentru a aerisi. Chiar daca o sa intre aerul curat, in acelasi timp o sa isi faca aparitia si praful de afara, asa ca incearca sa limitezi acest lucru. Este foarte bine ca aerisesti baia, insa nu uita geamul deschis pentru o perioada lunga de timp.

Daca in baia ta nu exista un geam, atunci cu sigurante exista un ventilator pentru evacuarea umiditatii din incapere. Pentru a mentine baia curata si fara praf, va trebui sa cureti paletele ventilatorului si ventilatorul o data pe luna, mai ales pe perioada sezonului cald, scre Cum Sa.