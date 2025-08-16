“Calitatea vieții este pur și simplu excelentă”, afirmă Stowe pentru publicația britanică The iPaper. De la momentul în care a venit în România, în 2002, pentru un loc de muncă, a devenit rapid atașată de clima mai caldă, costul mai mic al vieții, prietenia oamenilor și spațiile verzi din București.

Clima românească, o provocare pe care a învățat să o gestioneze

Temperaturile în București și în restul țării pot deveni foarte ridicate vara, ajungând frecvent peste 30 de grade Celsius, iar uneori chiar la valori extreme precum 42 de grade, a povestit Stowe. Sezonul canicular începe adesea în iunie și poate dura până în septembrie. De-a lungul anilor, ea a observat o creștere a frecvenței acestor valuri de căldură, mai mulți ani aducând zile cu temperaturi ce ajung la sau depășesc 40 de grade.

De asemenea, jurnalista a remarcat perioadele de vreme imprevizibilă, cu furtuni rapide urmate de căldură intensă, schimbări care îi sunt familiare acum după ani petrecuți aici.

Diferențe clare în modul de adaptare la căldura extremă

Comparativ cu experiența sa în Marea Britanie, Stowe spune că aparatele de aer condiționat sunt mult mai rare în casele britanice. „Când locuiam în Marea Britanie, nu aveai nevoie de aer condiționat decât poate în 10 zile pe tot parcursul verii,” spune ea. În schimb, în București, aproape fiecare apartament este echipat cu un astfel de aparat.

Ea mai observă că, în România, oamenii preferă aerul condiționat față de ventilatoare sau ferestre larg deschise, considerând că „curentul” poate cauza dureri sau răceli, fapt ilustrat prin expresia populară „m-a tras curentul”.

Un alt aspect care ajută la gestionarea căldurii este arhitectura locuințelor. Podelele din lemn, spre exemplu, mențin interiorul racoros, spre deosebire de covoare, iar casele nu sunt construite să rețină căldura, așa cum se întâmplă în Marea Britanie.

Infrastructura urbană din București sprijină confortul termic

Stowe subliniază prezența aparatelor de aer condiționat și în mijloacele de transport public bucureștene, precum autobuzele, iar metroul este considerat a fi un refugiu răcoros pentru navetiști în zilele toride.

Deși a devenit obișnuită cu veri toride în România, Stowe constată că vremea din Marea Britanie rămâne imprevizibilă. Ea povestește despre o recentă vizită într-un parc safari, unde, în decursul câtorva minute, s-a confruntat cu căldură, ploaie și vânt, iar acest tipar de schimbări bruște o deranjează. Contrar acestei imprevizibilități, în România ”știi când va fi cald”, spune ea.

Obiceiuri contrastante legate de petrecerea timpului în aer liber

În București, familiile au obiceiul să stea în casă pe timpul prânzului, când temperaturile sunt cele mai ridicate, iar activitățile în aer liber sunt rezervate serii, când disconfortul termic scade. „Familiile pleacă de acasă pe la ora 19:00 și stau afară cu copiii până la ora 22:00 sau mai târziu, chiar și cu copiii mici,” povestește Stowe.

Ea remarcă o diferență față de britanici, care, în ciuda ploii, ies adesea să se bucure de soare și activități în aer liber. „Îmbrac copiii cu pelerine de ploaie și îi duc în parc. Românii nu vor face asta. Cum începe să plouă, ei vor să intre în casă,” conchide britanica.

Temperaturi extreme, noua realitate a verilor din România și Europa

România traversează în mod constant valuri de căldură intense, fenomen de care nu este străină nici Europa de Sud, inclusiv Italia, Spania și Grecia. Un record de temperatură a fost înregistrat în iulie 2007 la Calafat, cu 44,3 grade Celsius.

Vara anului 2025 nu face excepție, iar doar în ziua de 11 august s-au înregistrat peste 40 de grade la patru stații meteo din țară.

În Regatul Unit, valurile de căldură „excepționale” au devenit frecvente, multe zone confruntându-se cu cea de-a patra astfel de perioadă în această vară, cu temperaturi ce depășesc 30 de grade, conform Biroului Meteorologic Britanic.

Schimbările climatice au făcut ca modelul meteorologic al Regatului Unit să fie „notabil diferit” față de acum doar câteva decenii. Fenomenele meteo extreme sunt tot mai frecvente, iar această realitate este considerată noul normal, după cum subliniază oamenii de știință.

