În noaptea de vineri spre sâmbătă, 15 spre 16 august, cerul va fi mai mult senin pe teritoriul României, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 8°C în depresiunile din est și 24°C în Dealurile de Vest. Izolat, în zonele depresionare, se va forma ceață. Locuitorii Capitalei vor avea parte de o noapte senină, cu temperaturi minime între 17 și 18°C, scăzând până la 14°C în cartierele periferice.

16–17 august: apogeul caniculei în vest

Sfârșitul săptămânii aduce o intensificare a valului de căldură, cu maxime care vor urca până la 38°C în județele Bihor, Arad și Timiș. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) depășind pragul critic de 80 de unități. În București, mercurul din termometre va atinge 34°C, cu minime de 16–18°C. Pe litoral, valorile vor fi mai blânde, de 27–28°C. Izolat, în vest și în zonele montane, se vor semnala averse și descărcări electrice.

Căldura se extinde în toată țara! ANM a emis două atenționări succesive de CANICULĂ - HARTA cu zonele vizate

17–18 august: furtuni violente și scădere parțială a temperaturilor

Instabilitatea atmosferică se va accentua în Banat, Crișana, Maramureș și în zonele de munte, iar spre seară va cuprinde Transilvania și nordul Moldovei. Sunt prognozate ploi torențiale, frecvente descărcări electrice și vijelii cu viteze de 50–70 km/h, însoțite de grindină. La munte, cantitățile de apă pot depăși local 40–50 l/mp. Temperaturile vor începe să scadă în vest și centru, în timp ce sudul va rămâne sub influența caniculei.

18–19 august: răcire puternică și ploi în mai multe regiuni

În prima zi a săptămânii viitoare, maximele se vor încadra între 22 și 33°C, cu valori sub media climatologică în centrul și nord-estul țării. Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi zonele cele mai expuse ploilor torențiale, însoțite de vijelii și grindină. În Capitală, temperatura maximă va fi de 31–32°C, iar seara și noaptea sunt așteptate averse.

19–20 august: vreme frumoasă, dar mai răcoroasă

Marți, cerul va fi predominant senin, cu ploi scurte doar în sud-est și la munte. Temperaturile maxime vor varia între 23°C în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 31°C în Banat și sudul Olteniei. Locuitorii Bucureștiului vor avea parte de maxime între 28 și 29°C.

20–23 august: reîntoarcerea caniculei

Spre finalul intervalului, vremea se va încălzi din nou, devenind călduroasă și local caniculară, mai întâi în vest și sud-vest, apoi în sud și sud-est. Probabilitatea de ploi va rămâne scăzută până în ultima zi a perioadei, când instabilitatea atmosferică se va accentua în vest, nord și centru, fiind însoțită de o nouă scădere a temperaturilor.

Vremea 15 august. Nu scăpăm de CANICULĂ nici astăzi: la ce temperaturi să ne așteptăm în prima zi din minivacanța de Sfânta Maria