Vremea 15 august. Nu scăpăm de CANICULĂ nici astăzi: la ce temperaturi să ne așteptăm în prima zi din minivacanța de Sfânta Maria

Astăzi, valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. În restul tarii vremea va fi călduroasă pe arii extinse. Cerul va fi mai mult senin, dar după-amiaza și seara, pe alocuri, la munte, vor fi înnorări, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua, în sudul Banatului și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral.

In Capitala, vremea va deveni caniculară, condiții în care si disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade.

La munte, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, dar după-amiaza și seara, pe alocuri vor fi înnorări, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent.

La mare, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare după-amiaza. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 30 de grade. Temperatura apei mării va avea valori de 23...25 de grade. 