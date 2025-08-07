Marele absent de la ceremoniile funerare a fost Nicușor Dan, dar nici Klaus Iohannis, deși el ne-a obișnuit să fie absent de-a lungul celor două mandate de 10 ani.

„Principalul mesaj al lui Nicușor Dan e că nu înțelege nici acum, după aproape trei luni de zile de când e președintele României, ce înseamnă haina de președinte al statului, al tuturor românilor, care ar trebuie să asigure un echilibru. Nicușor Dan nu e om de stat, nu înțelege atributul și atribuțiile funcției pe care o are azi. Comportamentul celor de la USR nu mă mai miră deloc. A ajuns un partiduleț de 8% să conducă țara. Principala lor preocupare, în zi de doliu naționale, era că nu se mai ține ședința de coaliție, de împărțire a funcțiilor. Cum au spus mulți oameni, Ion Iliescu e istoria noastră. Și-a încheiat carierea politică acum 20 de ani, cu bune și rele, dar respectul față de funcția prezidențială, care ar trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cum ar fi normal, dar la noi nu este. Comportamentul lui Nicușor Dan e dezgustător. A ratat șansa să arate că poate fi președintele tuturor romanilor. Îl macină resentimentele, deși n-a avut legătură cu Iliescu. El si cei de la USR iau pe persoane fizica instituțiile unde muncesc. Din păcate, românii uită foarte repede. Am văzut și la alegeri. Au uitat ce dezastru a făcut USR cât a fost la guvernare. Au uitat trădările în lanț ale lui Victor Ponta și au uitat cum au votat. Îmi doresc ca, noi, românii, să ne găsim calea comună să reconstruim țara și să păstrăm ce a mai rămas din ea. Una din calitățile lui Iliescu a fost aceea de a aduce consensul. Din păcate, după el, nu am văzut decât dezbinare si ura la toți politicienii. Ponta este același mincinos care se cațără pe cadavre ca să își facă imaginea. El nu avea cum sa voteze la alegerile din 1990, nu avea 18 ani atunci. Deci, acesta este caracterul impostorului Victor Ponta”, a declarat Anca Alexandrescu.