Loboda este extrem de benefica pentru sanatate, mai ales la inceput de primavara, atunci cand organismul are nevoie de vitamine si minerale din belsug. pe langa gustul foarte specific si racoritor, ce conține loboda?

Loboda contine mari cantitati de vitamina C, vitamina K, carotenoizi, dar si calciu, magneziu, fosfor, fier, zinc, seleniu, precum si fibre, insa si acid oxalic, asa ca trebuie utilizata cu precautie de catre cei litiaza biliara , renala sau guta. Datorita antocianidelor are un efect diuretic si protector pentru sistemul urinar Profita de sezonul lobodei si consum-o din belsug pentru ca are foarte putine calorii si foarte multi nutrienti.

Loboda, cunoscută și sub numele de "spanac sălbatic" este o sursă bună de nutrienți și compuși bioactivi benefici pentru sănătate, printre care se numără:

Vitamine și minerale - inclusiv vitamina A, vitamina C, vitamina K, acid folic, fier, calciu, potasiu și magneziu. Acești nutrienți sunt esențiali pentru funcționarea organismului și pot contribui la menținerea sănătății oaselor, a sistemului imunitar și a sănătății inimii.

Antioxidanți - cum ar fi carotenoidele și flavonoidele, care pot ajuta la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și a daunelor oxidative. Acești compuși pot contribui la prevenirea bolilor cronice, cum ar fi bolile de inimă, cancerul și bolile neurodegenerative.

Fibre - care pot ajuta la menținerea sănătății digestive și la menținerea senzației de sațietate. Consumul de fibre poate ajuta, de asemenea, la menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge și la reducerea riscului de boli cronice.

Acizi grași esențiali -precum acidul alfa-linolenic, care poate ajuta la menținerea sănătății inimii și a sistemului nervos.

Cea mai populara forma de consum este ciorba de lobodă care mentine mare parte din proprietățile lobodei, deoarece multi dintre nutrienții și compușii benefici ai lobodei sunt stabili la temperaturi ridicate și sunt prezenți în ciorba de lobodă chiar dacă este fiartă. Totuși, este important să țineți cont de faptul că fierberea poate reduce conținutul de nutrienți din alimente în general, așa că este recomandat să gătiți ciorba de lobodă la foc mic și pentru o perioadă scurtă de timp pentru a reduce pierderea de nutrienți.

De asemenea, trebuie să vă asigurați că loboda este curățată bine înainte de gătire pentru a evita riscul de infecții alimentare. Dacă doriți să maximizați conținutul de nutrienți din ciorba de lobodă, puteți adăuga și alte legume verzi, cum ar fi pătrunjelul, ceapa verde sau spanacul.

Chiar daca romanii consuma loboda numai sub forma de ciorba de loboda, exista si alte maniere in care poti consuma loboda, asa ca am pregatit pentru tine o serie de retete pe baza de frunze de loboda.

Loboda cu leurda la tigaie

Ingrediente:

8 cani de loboda

1 legatura de leurda

2 linguri de ulei de masline

½ cana de supa de legume

4 linguri de unt

sare si piper dupa gust

Incinge uleiul intr-o tigaie, adauga leurda si caleste-o pret de 2 minute. Adauga apoi loboda, supa de legume si untul, asezoneaza cu sare si piper si asteapta ca supa sa se evapore. Apoi, mai lasa 2-3 minute tigaia pe foc si gata, preparatul poate fi servit.