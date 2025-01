Lipsa luminii

Lipsa luminii este de obicei cea mai frecventă cauză. Ficusul este o plantă care are nevoie de multa lumina pentru a putea creste corespunzator. Din acest motiv, trebuie amplasat in camera in care sunt ferestre prin care intra lumina din exterior; altfel frunzele vor începe să cadă, sustin specialiștii.

Daca ai deja probleme, va trebui sa schimbi locul. Cu siguranță în locul în care este nu primește lumina de care are nevoie. În cazul în care locuim într-o locuință cu puțină lumină, este foarte recomandat să folosim o lampă de creștere LED special concepută pentru plante.

Curenții de aer

Curenții de aer sunt o altă cauză care poate face ca ficusul să-și piardă frunzele. Dacă în camera în care vă aflați, vă aflați lângă aparatul de aer condiționat, ventilatoare sau chiar ferestre care rămân deschise, frunzele se usucă și cad. Din acest motiv, planta trebuie îndepărtată de astfel de dispozitive.

Substrat inadecvat

Ficusul trebuie să crească într-un sol ușor și bogat în nutrienți. Când este plantat într-un substrat compact, aerul poate circula cu greu între straturile care îl formează, așa că la udare, rădăcinile au probleme cu respirația normală.. Dacă, în plus, acel sol rămâne umed mult timp, în final moleculele de oxigen dispar, iar apoi planta se sufocă.

Când umiditatea din interior este foarte scăzută pe tot parcursul anului, adică atunci când este menținută la 50% sau mai puțin, plantelor tropicale și subtropicale, inclusiv ficus, le este greu și pot scăpa frunzele chiar dacă sunt aparent verzi și sănătoase.

Ghiveciul nu are găuri

Ghivecele fără găuri de scurgere a apei sunt un pericol pentru plante. Nu sunt deloc practice; dimpotrivă: apa rămâne stagnantă, foarte aproape de rădăcini, care ajung să putrezească.

De asemenea, specialiștii eecomandă aplicarea unui fungicid care contine cupru, deoarece ciupercile patogene iubesc mediile umede și calde, precum și plantele slabe.

Excesul de apă este ceva pe care trebuie să-l evităm cu orice preț. Într-adevăr, este foarte dificil să recuperezi o plantă a cărei rădăcină a început să putrezească de la excesul de apă. Deși există produse antifungice, acestea sunt cu adevărat eficiente doar atunci când boala este la început, adică atunci când sistemul radicular nu a suferit încă prea multe daune, conform specialiștilor.