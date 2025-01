Cum să previi praful din locuință

Particulele de praf care se acumuleaza in casa pot proveni de afara si intra atunci cand deschidem usile sau geamurile, insa praful apare si daca avem animale de companie, din cauza fibrelor textile, dar si din cauza celulelor de piele moarte. Bineinteles, poluarea favorizeaza acumularea prafului in casa.

Daca nu aerisesti frecvent locuinta, atunci stratul de praf se va mari si mai mult. Mai mult, covoarele pot deveni adevarate “capcane” pentru particulele de praf, deoarece acestea retin praful si particulele care contribuie la acumularea acestuia.

Expertii recomanda sa optam pentru podelele din parchet sau gresie, deoarece acestea nu retin particulele de praf si le poti curata mult mai usor, scrie cumsa.ro.

Acelasi lucru se intampla si cu canapelele din material textil sau jaluzelele ori perdelele. Acestea pot retine particulele de praf in fibre si de fiecare data cand le vei folosi praful va aparea din nou in casa ta.

Pentru a stopa acumularea particulelor de praf trebuie sa folosesti aspiratorul cel putin o data pe saptamana, iar in ceea ce priveste jaluzelele si perdelele sa le speli macar o data la 3 luni.

Prafulse depune din cauza nivelului de umiditate redus. Atunci cand aerul este prea uscat, sansele ca particulele de praf sa ramana in aer sunt destul de ridicate, asa ca pentru a stopa asta poti folosi un umidificator sau poti cumpara cateva ghivece cu plante.

Pentru a stopa acumularea prafului in casa este recomandat sa tii geamurile si usile inchise in zilele cu vant. Chiar daca ai plase pentru insecte la geamuri trebuie sa stii ca particulele de praf isi pot face loc in casa ta.

Nu uita nici de curatarea filtrelor de aer. Praful se acumuleaza in acestea si tocmai de aceea trebuie sa le cureti destul de des, mai ales pe perioada sezonului cald.

Expertii spun ca aproximativ 60% din particulele de praf din locuinta ta provin din exterior, asa ca pot reduce numarul acestora inainte sa intri in casa. Sterge bine talpile incaltarilor inainte sa ajungi in locuinta ta, conform sursei precizate.