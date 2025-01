De ce nu infloreste Craciunita. Trebuie sa recunoastem faptul ca Poinsettia sau Craciunita este una dintre cele mai populare plante in preajma Craciunului asa ca multi dintre noi o aleg pentru a o face cadou sau pentru a infrumuseta casa.

Totusi, trebuie sa stii ca Poinsettia este o planta perena, adica traieste mai mult de doi ani si pot avea un ciclu de viata mai lung de 20 de ani.

Practic, Craciunita nu infloreste ci se inroseste, mai exact frunzele devin rosii. Acele frunze se numesc bractee si se afla la baza florilor. Desigur, Poinsettia are si flori insa este cunoscuta datorita frunzelor de culoare rosie, de aici si numele de Floarea Craciunului.

Craciunita poate avea din nou frunze rosii daca este tinuta pentru perioade lungi in incapaeri fara lumina. Daca sunt tinute mereu la lumina, atunci acele bractee raman verzi. Mai mult, ca si alte plante, acestea pot ramane fara frunze atunci cand intra in perioada de repaus vegetativ.

In habitatul lor natural, aceste plante infloresc in timpul iernii, mai exact in perioada noiembrie-decembrie. Craciunita incepe procesul de inflorire in luna septembrie, atunci cand zilele incep sa se micsoreze si cand incepe sa primeasca mai putina lumina.

Timp de 2 luni va primi mai putina lumina, asa ca inflorirea va incepe cu aproximativ o luna inainte de venirea Craciunului. Asadar, daca vrei sa stimulezi inrosirea frunzelor va trebui sa urmezi acesti pasi.

Continuarea pe Cumsa.ro