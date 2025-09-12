În același timp, regulamentul deschide drumul pentru întreprinderile mici, care pot folosi aceste date pentru a crea servicii inovatoare post-vânzare, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Date de înaltă calitate și noi oportunități pentru economie

Legea privind datele promite acces mai larg la informații valoroase, ceea ce aduce șanse reale pentru inovare. Regulamentul introduce reguli echitabile pentru utilizarea și partajarea datelor, stimulând competitivitatea și dezvoltarea economiei digitale europene.

Declarația oficială de la Bruxelles

„Legea privind datele împuterniceşte utilizatorii, deschide pieţele şi oferă întreprinderilor datele de care au nevoie pentru a crea servicii inovatoare – de la reparaţii mai inteligente ale vehiculelor la noi soluţii de eficienţă energetică. Ne angajăm, de asemenea, să ajutăm întreprinderile să se adapteze la noile norme, reducând sarcina administrativă şi transformând datele în oportunităţi reale pentru cetăţenii şi întreprinderile din întreaga Europă”, a declarat vicepreşedinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie, Henna Virkkunen.

Acces extins pentru consumatori și companii

Atât consumatorii, cât și utilizatorii comerciali ai dispozitivelor conectate – de la televizoare inteligente la utilaje industriale – vor putea accesa, utiliza și partaja datele brute generate de acestea. Regulamentul obligă producătorii să proiecteze dispozitivele astfel încât schimbul de date să fie posibil. Astfel, consumatorii își pot alege mai ușor furnizorii de reparații, pot opta pentru servicii mai accesibile sau pot efectua singuri anumite intervenții. Totodată, companiile din agricultură și industrie vor avea acces la informații esențiale despre performanța echipamentelor, ceea ce le poate optimiza activitatea.

Orientări pentru sectorul auto

Comisia Europeană a publicat ghiduri detaliate pentru schimbul de date referitoare la vehicule. Aceste orientări urmăresc îmbunătățirea proceselor de reparație și întreținere, încurajarea utilizării în comun a mașinilor și dezvoltarea conceptului de mobilitate ca serviciu.

Sprijin concret pentru aplicarea regulamentului

Executivul comunitar dezvoltă instrumente pentru a simplifica punerea în practică a noilor măsuri. Printre acestea se numără un serviciu de asistență juridică dedicat, destinat să ofere companiilor suport direct în adaptarea la lege. Acest serviciu va clarifica modul de utilizare a datelor fără a compromite secretele comerciale și va explica situațiile în care poate fi aplicat noul mecanism de protecție.

Modele și clauze standard pentru contracte

Pentru a încuraja un schimb de date sigur și eficient, Comisia Europeană pregătește modele de termeni pentru partajarea datelor și clauze standardizate pentru contractele de cloud. Aceste măsuri vor ușura colaborarea între companii și vor asigura transparență în gestionarea datelor la nivel european.

