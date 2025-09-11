Potrivit autorităților, clonarea site-ului reprezintă o amenințare gravă la adresa protecției datelor personale, întrucât utilizatorii ar fi putut introduce informații sensibile pe o platformă neautorizată. Ministerul de Interne a luat măsuri imediate pentru blocarea accesului și pentru investigarea sursei atacului.

Autoritățile recomandă cetățenilor să verifice cu atenție adresa web înainte de a introduce date personale și să consulte doar sursele oficiale.

Platforma oficială carteadeidentitate.gov.ro oferă informații detaliate despre noua carte electronică de identitate, inclusiv modalitatea de obținere, avantajele documentului și programările online necesare.

Ministerul a anunțat că va intensifica măsurile de securitate și va colabora cu instituțiile specializate pentru a preveni astfel de incidente pe viitor.