Realitatea PLUS

Daniel Zamfir a anunțat că „PSD va decide abia mâine dacă este cazul să meargă la Cotroceni, pentru că am fost obișnuiti de președintele Iohannis ca aceste consultări sunt de formă. Vom decide dacă merita sau nu să mergem. Nu vom propune un premier. (...)

Domnia sa, președitnele Klaus Iohannis, a adus aceste partide la guvernare, deși au pierdut la alegeri. E treaba dlui presedinte sa rezolve această criza, nu PSD sa rezolve”.

„Noi vom merge, daca vom merge, dar fără sa propunem un premier si vom propune alegeri anticipate. În situația actuală nimeni nu se intelege cu nimeni, USR se cearta cu toata lumea... (...)

Pentru o majoritate solida, propunerea noastra e un guvern de tranzitie pe o perioada limitata, cu asta vom merge la Cotroceni, pentru organizarea de alegeri anticipate si mai ales o intelegere cu partidele parlamentare.

Niciodata dupa 1989 nu am fost în această situație, când, realmente, nu se poate alcatui o majoritate parlamentară”, a anunțat Daniel Zamfir.

„Demiterea lui Cîțu era o dorinta majora a populatiei acestei tari, 88% dintre romani nu-l mai voiau pe Cîțu. Nu stiu ce va face Iohannis, dar nu e treaba noastra.

Un guvern de specialiști, cu 10 masuri pe care le propunem sa trecem de iarna, mai ales plafonarea de preturi la gaze, proiect ce intra luni in comisii, ca sa intre in vigoare. Nu amețeala dlui Cîțu, că s-a razgandit”, a afirmat Daniel Zamfir, la Realitatea PLUS.

„Iohannis a generat această criza, tot el a pus presedinte la PNL, sa gestioneze această criza pe care a creat-o, sa pună ce premier doreste si sa scoata tara din criză. (...)

Dl presedinte creeaza criza si vrem ca PSD sa faca ce? PSD constata ca 88 % dintre romani nu mai vor cu Citu , singura soluție de ieșire din criză, s-a întâmplat și în Europa, este cea a alegerilor anticipate”, a mai spus senatorul PSD Daniel Zamfir, duminică seară, la Realitatea PLUS.

Despre acuzațiile aduse PSD legate de o înțelegere pentru a sprijini un guvern minoritar PNL, Daniel Zamfir a respins categoric această posibilitate.

„Cu cine sa avem noi intelegere, cu Cîțu pe care l-am dat jos? Nu avem nicio intelegere. PSD a făcut asa cum a si promis, ca va vota impotriva Guvernului Cîțu la moțiune, vă asigur că PSD nu va vota niciun guvern cu prim-ministru PNL”, a conchis Daniel Zamfir.