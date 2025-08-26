”Nu știu care este magnitudinea acestui proces, nu știu dacă nu vor fi în alte zone școli care să își desfășoare activitatea în mod obișnuit, dar indiferent care va fi această imagine hibridă din protestul lor, un protest important, trebuie înțeles că educația, după ce trece de această perioadă de criză.

Pentru profesori unde ar trebui, poate, să gândim diverse sume diferențiate pentru plata cu ora, de anul viitor, din bugetul din 2026, în funcție de mediul în care lucrezi. Una este mediu rural, alta este, poate, mediu urban. Și asta ar putea să fie o temă de gândire.

Per ansamblu, dacă vrem să spunem așa, veniturile se vor reduce într-adevăr”, a declarat ministrul Educației la un post de televiziune.