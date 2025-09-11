„Orașul cade pe noi, sunt locuri riscante pentru siguranța oamenilor la noi în oraș. Dragi bucureșteni, pentru voi cei cereți seriozitate și vreți de la lideri serioși, transmit cu maximă seriozitate că sunt aliatul vostru. Trebuie să menținem puternică această legătură. Avem o nouă stație de metrou, o stație de pompieri, prima construită în România după 40 de ani, o nouă unitate de primiri urgențe și secție de arși la Spitalul Bagdasar Arseni, de asemenea, primul patinoar din București, primul după 70 de ani.

Tot împreună cu locuitorii acestui oraș, am construit de la zero un spital stomatologie și încă unul pentru tratarea bolilor pulmonare. Împărțirea cetățenilor în tabere politice opuse, care se confruntă pe stradă sau rețele nu ne face bine. Pasajul de la Apărătorii Patriei e unul important, iar împreună cu pasajul Europa Unită și cu cel de peste Șoseaua Olteniței, va închide inelul și va face legătura cu o nouă linie tramvai de la Șoseaua Giurgiului până la Pipera.

Stațiile de tramvai de pe pasaj vor fi legate cu stația de metrou Apărătorii Patriei cu lift și scări rulante. Am început cu expropierile, am continuat cu relocarea utilităților, iar până acum, la construcție au folosite peste 70 de tone armătură și 600 de tone beton. Cel mai târziu la finalul anului 2026 vom putea circula pe noul Pasaj Apărătorii Patriei”, a declarat primarul Daniel Băluță.