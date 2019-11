Dăncilă, din nou în fața presei. Primele măsuri dacă iese președinte: "Renunț la imunitatea în fața legii"

2019-11-21 14:40:11 opozitia

Am fost in strada in 89 am vazut minerii, am scapat de bataie ca prin urechile acului, ma opresc aici cu asta si spun raspicat, niciodata dar niciodata nu am votat si nu am crezut ca am sa pun stampila in "patratica sau chenarul" cu PSD. Duminica am sa o fac pentru ca mai presus de toate nu suport aroganta, nu suport mojicia si elitismul asumat fara suport, nu suport batjocura si nu suport dictatura, vreau o opozitie puternica, vreau ca presedintele sa nu fie cu guvernul lui, nu vreau can can si nici ura si dezbinarel lupte fara de sfarsit, dar cred in opozitie si in pluralism politic, nu iubesc PSD dar cred in rolul lui si daca presedintele are un singur scop si o singura realizare "am scapat de PSD" nu ma convinge, iar ca barbat nu poate convinge cand fuge de o dezbatere cu o femeie, pe care nu el trebuie sa o "legitimeze" au legitimat-o 2 milioane de voturi sau cate au fost, pentru aia 2 milioane de romani trebuia sa respecte democratia. Intre doua rele am sa aleg Dancila, Iohanis am vazut ce a facut, ce am de pierdut ?