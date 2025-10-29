„Administrația americană a anunțat de multă vreme că perspectiva de securitate va fi alta. Instituții și concepte de tip Război Rece nu mai sunt valabile pentru administrația Trump”, a spus Dungaciu. El a amintit că Pentagonul a confirmat deja retragerea a cel puțin 10.000 de militari americani din estul Europei, dintre cei 20.000 dislocați de fostul președinte Biden după izbucnirea războiului din Ucraina.

Potrivit analistului, această schimbare obligă Europa să-și regândească propria arhitectură de apărare. „Bruxelles-ul a început să vorbească tot mai des despre protejarea Uniunii Europene, nu a teritoriului NATO. Este o mutație narativă și politică majoră”, a explicat Dungaciu, susținând că astfel se conturează o construcție de securitate europeană centrată pe UE și nu pe Alianța Nord-Atlantică.

Dungaciu a criticat și modul în care Bucureștiul gestionează relația cu Washingtonul, susținând că aceasta funcționează „mai degrabă administrativ și prin canale de lobby, nu politic”. În opinia sa, România nu mai are o relație politică solidă cu Statele Unite, fiind într-o poziție net inferioară față de Polonia.

„Decizia de la București a fost clară: accentul s-a mutat către Uniunea Europeană, în special către Franța. Este un pariu riscant să construiești noi structuri de apărare, în timp ce ai un război la graniță”, a adăugat el.

Analistul atrage atenția că lumea occidentală „nu mai pivotează în jurul Atlanticului”, întrucât apar noi centre de putere – China și, într-o măsură mai mică, Rusia. „Americanii au spus limpede că prioritățile lor sunt Asia și Orientul Mijlociu. Europa pur și simplu nu mai este o prioritate pentru Washington”, a conchis Dungaciu.