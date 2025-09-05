Ce se ascunde în spatele măsurilor lui Bolojan. Jocul Guvernului

„Oameni buni, ce ați zice voi dacă v-aș spune că o parte din măsurile astea ticăloase ale lui Bolojan sunt luate și pentru a încuraja plecarea forței de muncă din România.

Ăștia vă duc cu zăhărelul, vă arată câte o măsură, un punct, o alta, dar nu vedeți în ansamblu ce se întâmplă. Băi, și cam asta s-a întâmplat de la primele măsuri ale lui Bolojan...companiile românești au început să dea oamenii afară.

Într-un câștig pentru Europa de Vest care are și a avut dintotdeauna nevoie de forță de muncă din România.

Hai să fim inteligenți și să dăm timpul înapoi să tragem concluzia...să privim... în primul rând au scos facilitățile din construcții. Asta tot ca măsură venită din Vest.

Ai nevoie de forță de muncă pentru a implementa proiectele din PNRR. Tu lovești construcțiile atunci și mai ales acum prin măsurile lui Ilie Sărăcie.

Poate ar fi timpul să vedem și ce se ascunde în spatele măsurilor lui Bolojan.”, a transmis jurnalistul Dan Bucura.