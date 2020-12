Dan Bittman face lumină în cazul petrecerii din plină pandemie

Dan Bittman: Eram la filmarea de revelion a Televiziunii Române. Este o filmare oficială, pentru a o da pe post mai târziu. Este o filmare pe care o să o vedeți. Am făcut teste cu câteva zile înainte, când am participat la alt revelion. Sunt sănătos, nu am coronavirus. 100% cred în acest virus, dar nu așa se gestionează o pandemie. Aceasta filmare este de la revelionul pe care îl va difuza TVR.

Mugur Mihăescu: Am fost 15 inși la petrecere, totul a fost ok. Restaurantul meu e închis, doar am făcut filmarea pentru revelionul de la TVR. Nu avem ce să facem, să ieșim în stradă să urlăm? Sunt câteva sute de mii de oameni afectați din HoReCa.