„Decizia dlui Ciucă de a-și depune mandatul este una corectă. După această decizie PNL are de ales în a reface coaliția cu USR si sa continuam drumul reformelor sau să se intoarcă la PSD. La Hoție din banii publici pentru baronii locali, la felul in care a fost jecmanita Justitia, si multe altele ale guvernelor PSD, în halul in care a fost preluat chiar de PNL.

Am crezut că ieri există o șansă de refacere a coaliției. Din păcate, una din intențiile celor din PNL, inteleg ca nu e inca o decizie la nivelul PNL, este de a se arunca în brațele PSD si reformarea unei frății a partidelor vechi.

Un alt exemplu astăzi: PNL s a abținut la alegerea președintelui interimar la Camera Deputaților, unde avea de ales, Florin Roman a fost susținut timp de două săptămâni, avea de ales în a susține un candidat de la USR sau Sorin Grindeanu, care a scos in strada o tara intreaga cu faimoasa ordonanta OUG13. Si am vazut rezultatul, prin neimplicarea cu o decizie clară a PNL - PSD a obtinut aceasta functie, interimara, dar e un simbol a ce urmeaza.

Sper ca PNL sa se mai gandeasca la ce duce acest drum, dacă această coalitie care sa modernizeze România e fezabila. Altfel urmeaza sa se nasca o alianta toxica, cu pierderi pentru România.

Am vazut si pretentiile PSD ca sa intre la guvernare, stim ce a facut când a fost la guvernare.

Noi am iesit de la guvernare tocmai pentru că ritmul reformelor nu a fost destul de sustinut. Putem debloca discutiile, dar asta presupune ca PNL sa stie in ce directie merge.

România nu mai are de pierrdut cu criza energetica, sanitara, cu atâtea decese pe zi. Aceste decizii trebuie urmate imediat de alte măsuri, pentru ca doar peticind pe ici, pe colo nu e ce are nevoie România in anii următori”, a declarat, marți, Dacian Cioloș.

„Dacă alegerea PNL va fi PSD, atunci USR va intra, evident, în Opoziţie. Va rămâne singura forţă politică proeuropeană, cu adevărat liberală, modernizatoare pentru România şi care vrea o justiţie independentă”, a mai declarat președintele USR.