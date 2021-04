„Am observat că premierul continuă să invoce o prerogativă constituțională prin care are acest drept. Da, îl are și nu îl contestăm. Dar suntem într-o coaliție în care am stabilit câteva reguli elementare de colaborare. (...) Cum ar fi dacă parlamentarii noștri s-ar apuca să voteze în Parlament proiectele de lege care vin de la Guvern invers decât cum am stabilit în Coaliție? Nu de alta, dar ar fi tot constituțional", i-a replicat ironic Dacian Cioloș lui Florin Cîțu.

Florin Cîțu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre faptul că nu s-a consultat cu USR-PLUS pentu demiterea lui Vlad Voiculescu: „Mă surprinde puțin abordarea. În ședința de luni a Coaliției a fost foarte clar, din punctul meu de vedere - s-au discutat atribuțiile constituționale ale premierului. Aceste atribuții sunt de a evalua și de a propune, atunci când decide, revocarea unui ministru”.

„După mai bine de 24 de ore, Florin Cîțu nu a oferit o explicație coerentă despre motivul pentru care l-a revocat pe Vlad Voiculescu, deși, între timp, am avut chiar și o convorbire telefonică cu el. Nici în această discuție directă nu a reușit să își explice gestul și motivele reale pentru care a luat acea decizie.

Am urmărit și ieșirile publice ale premierului. Pe de o parte, fuge de această întrebare, pe de altă parte se străduiește să arate că lucrurile sunt sub control. Ce așteptam noi de la Florin Cîțu era un comportament transparent și onest. Să ne informeze despre intențiile sale, să ne comunice nemulțumirile și să evalueze activitatea miniștrilor din cabinetul său, indiferent de culoarea lor politică. Un prim-ministru nu face evaluări ale miniștrilor noaptea în somn și dimineața îi demite fără să le comunice nici lor - o chestiune de minimă decență profesională - și nici partenerilor de coaliție care i-au încredințat un mandat în fruntea Guvernului.