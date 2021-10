"USR Plus are varianta reluării discuțiilor cu PNL, dacă vin cu o altă propunere decât Florin Cîțu. Cealaltă variantă este rămânerea în Opoziție, dacă PNL are de gând să facă o coaliție cu PSD, la fel cum au făcut și pentru a amâna până la Sfântul Așteaptă dezbarea moțiunii

Așteptăm decizia PNL, mingea este și în terenul preșdinteului Klaus Iohannis, dar am spus-o și o repet că singura fomrulă de guvernare este cu PNL și UDMR, dar nu cu Florin Cîțu.

Consider firesc ca prima inițiativă să vină din partea PNL, dacă-și mai dorește cu adevărat continuarea Coaliției", a declarat Dacian Cioloș.

Liderul USR Plus a precizat că poziția președintelui Klaus Iohannis este esențială pentru direcția în care vor merge discuțiile.

"Putem discuta și inainte de a merge la Controceni, putem discuta și la Cotroceni, să vedem și care sunt soluțiile pe care le-ar putea propune."