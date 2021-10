Premierul propus a declarat marți că nu este în intenția USR să negocieze o majoritate cu PSD și AUR, obiectivul fiind o discuție cu colegii de coaliție. „Voi avea o primă discuție cu ei”, a anunțat Cioloș.

„Sunt poziționări ale partidelor, eu vreau să am discuții față în față. Nu e intenția noastră să negociem o majoritate cu PSD și AUR. Nu sunt compatibile cu felul în care vedem lucrurile. Obiectivul meu e să discut cu colegii de coaliție. Eu sper să nu trebuiască să ajungem la cele 10 zile, e o perioadă de criză. Voi avea o primă discuție mâine cu ei”, a spus Dacian Cioloș.

„Nu am intrat în politică pentru sinecuri sau CV”

Întrebat dacă Klaus Iohannis l-a desemnat ca premier de sacrificiu, Dacian Cioloș a răspuns: „Dacă a-ți asuma responsabilitatea în criză înseamnă sacrificiu… Nu am intrat în politică pentru sinecuri sau CV. Am intrat pentru că vrem să facem niște lucruri. Că unii fac calcule ca să-și atingă obiective politicianiste, e treaba lor. S-a tot spus că USR e un partid superficial, dar noi am crescut, vrem să le arătăm românilor că ne asumăm responsabilitate, că avem oameni și idei”.

„Vom apela la partenerii noștri de guvernare de la PNL, UDME și minoritățile naționale și vom încerca să ajungem la un acord de guvernare.

Nu cred că aceste partide vor refuza discuțiile, pentru că astfel vom prelungi criza. Aceste partide au clamat mereu responsabilitatea și cred că acum vor da dovadă de maturitate și responsabilitate. USR nu se teme să-și asume guvernarea, chiar dacă situația sanitară este gravă și ne așteaptă o iarnă foarte grea. Noi oferim responsabilitate, dar solicităm și din partea colegilor de coaliție. Așteptăm un gest de reciprocitate din partea colegilor de coaliție PNL, UDMR și minoritățile naționale.

Cioloș susține că în aceste zile singurul său interes este să formeze noul executiv. În acest sens intenționează să discute cu cei din PNL, însă exclude o posibilă alianță cu cei de la AUR, alături de care a și votat moțiunea de demitere a Guvernului Florin Cîțu.

„Într-o primă fază trebuie să vedem dacă vor să-și asume politic un astfel de proiect. Nu pot să vorbesc de ministere, atâta timp cât n-am discutat cu partenerii mei (n. r.: cu referire la PNL). Eu, ca premier desemnat, am intenția să mă duc până la capăt.

Pot să mă înțeleg sau nu cu un om, dar pot să discut cu el când avem obiective comune, dincolo de emoții, de ceea ce ne place sau nu.

Nu vreau să intru în speculații. Pentru zilele următoare intenția mea e să formăm Guvernul. Evident că avem discuții în partid”, a spus Dacian Cioloș, președintele USR.