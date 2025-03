Epicentrul cutremurului cu magnitudinea de 7,7, la o adâncime mică de 10 km, a fost în țara vecină Myanmar, în apropiere de orașul Mandalay, a declarat United States Geological Survey.

Nu au fost raportate imediat pagube sau victime.

O replică cu magnitudinea de 6,4 a fost resimțită aproximativ 12 minute mai târziu în apropiere de Mandalay, potrivit US Geological Survey.

Impactul s-a resimțit inclusiv în capitala thailandeză Bangkok, unde mai multe clădiri au fost evacuate de urgență.

