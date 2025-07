”Cutremurul de astăzi a fost grav şi cel mai puternic din ultimele decenii”, a declarat guvernatorul Kamchatka, Vladimir Solodov, într-un videoclip postat pe aplicaţia de mesagerie Telegram, adăugând că o grădiniţă a fost avariată.

Un tsunami cu o înălţime de 3-4 metri a fost înregistrat în unele părţi ale Kamchatka, a declarat Serghei Lebedev, ministrul regional pentru situaţii de urgenţă, îndemnând oamenii să se îndepărteze de ţărmul peninsulei.

🇷🇺❗️ — Moment 8.8 Quake Hit Kamchatka Caught on Camera



Footage captures buildings and streets shaking violently as the powerful earthquake struck Russia’s Far East near Kamchatka.

Emergency sirens followed, with widespread tremors felt for minutes across the region. pic.twitter.com/T7jsg3NeFO