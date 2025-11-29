”Pentru ziua de 1 decembrie, după cum știm, fenomenele încă de mâine după-amiază și mai ales de luni, vor fi în ameliorare sub aspectul precipitațiilor. Temperaturile la scara întregii țări în ziua de 1 decembrie, vor fi între 3 până la 12 grade, cu 11-12 grade în Capitală”, a declarat Elena Mateescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Întrebată când va ninge în toată România, șefa ANM a răspuns: ”Estimările pentru prima lună din iarna 2025-2026 și mă refer aici la intervalul 1-29 decembrie 2025, arată temperaturi în medie, cel puțin în prima jumătate a lunii decembrie, mai ridicate decât în mod obișnuit și un deficit de precipitații mai accentuat în intervalul 1-8 decembrie, ceea ce înseamnă că în zonele mai joase de relief și în Capitală, în prima săptămână, nu există o probabilitate sau un semnal robust de a avea precipitații sub formă de ninoare”.