Vremea de mâine, 19 septembrie 2025, în România Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada vineri, 19 septembrie 2025, ora 9.00 – sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 9.00, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor.

Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în nordul, centrul și estul țării, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele Carpaților Meridionali, pe litoral și în Delta Dunării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 28 de grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în Maramureș și cele mai ridicate în sudul Banatului și al Olteniei.

Minimele termice se vor situa între 4 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade Celsius pe litoral. În a doua parte a nopții se va forma ceață local în Transilvania, pe văi, în depresiuni și izolat în restul teritoriului.

Cum va fi vremea mâine, 19 septembrie 2025, în București

În București, în intervalul vineri, 19 septembrie 2025, ora 9.00 – sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 9.00, vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă, ușor mai ridicată decât ar fi normal la această dată, va fi de 26… 27 de grade, Celsius, iar cea minimă, de 13… 14 grade Celsius, mai scăzută în zona preorășenească, spre 10 grade Celsius.



