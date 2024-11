Ce trebuie să știi când mergi la biserică

Mai inainte de a merge la Sfanta Biserica, impaca-te cu toti cu care esti certat, lasa si tu din inima si iarta tuturor celor ce ti-au gresit.

Imbraca-te intr-o tinuta curata, dar modesta, ba chiar smerita, cuviincioasa stiind ca nu mergi la teatru, ci ca sa te rogi lui Dumnezeu cu umilinta si cu lacrimi pentru iertarea pacatelor tale! (Timotei 2,9 ; I Petru 3, 3-4). "Femeia sa nu poarte haine barbatesti (pantaloni), nici barbatul sa nu imbrace haine femeiesti. Cel ce face acesta uraciune este inaintea lui Dumnezeu”.

In Sfanta Biserica toata partea barbateasca intra cu capul decoperit, iar partea femeieasca cu capul acoperit (Corinteni 11, 4-6) rostind rugaciunea: „Intra-voi in Casa Ta, inchina-ma-voi in biserica Ta cea Sfanta intru frica Ta, Doamne, povatuieste-ma intr-u dreptatea Ta, iar fata de vrasmasii mei indrepteaza inaintea Ta calea mea”.

Daca duci un dar cat de mic in Biserica (lumanari, tamaie, prescura) impaca-te cu toti apropiatii tai si cu Dumnezeu! Sileste-te dupa putere sa fii la Sfanta Biserica inainte de inceperea slujbei ca sa ai timp sa te inchini in liniste, la Sfintele Icoane si ca sa poti sa dai din vreme pomelnicul spre pomenire la Sfantul Altar (usa din partea stanga).

Daca din intamplare ai sosit dupa inceperea slujbei, mergi la iconostas, saruta icoana apoi ocupa locul tau in liniste! Sfintele Icoane de la Catapeteasma si celelalte saruta-le inainte de inceperea slujbei sau dupa terminarea ei ca sa nu faci tulburare celorlalti credinciosi. Aceasta sminteala este mai mare pacat decat binele pe care vrei sa il faci. Pacea si desavarsita liniste este absoluta trebuinta.

Saruta Sfintele Icoane cu credinta, evlavie si smerenie! Pentru aceasta se cuvine ca femeile sa fie naturale (fara farduri sau ruj pe buze), pentru a nu lasa pete nedorite pe chipul Mantuitorului, al Maicii Domnului si al Sfintilor (Petru 3, 3-4).

Cand te inchini icoanelor saruta chipul Sfantului la picioare sau cel mult mainile, si nu fata! Nu atinge si nu plimba mana pe suprafata icoanei sau a Sfintei Evanghelii!

Vorbirea in biserica este un pacat foarte mare. De aceea starea ta in Biserica, in loc sa-ti fie de folos si spre iertare, se va face tie spre osanda si pacat.

Urmareste cu mintea tot ce se citeste si tot ce se canta si repeta si tu in gand rugaciunile.

Sileste-te ca in timpul slujbei sa nu te abati cu mintea la nimic pamantesc, pentru ca macar doua ceasuri din saptamana sa traiesti si tu adevarata reculegere si rugaciune. De acea nu este loc potrivit sa intrii cu telefonul mobil deschis in Sfanta Biserica.

Cand te inchini fa semnul Crucii complet si cu luare aminte! Facand semnul Crucii in batjocura inseamna sa batjocoresti pe Stapanul ei in numele caruia te inchini. Mai de folos este sa faci Crucea odata cum se cuvine impreunand cele trei degete si ducand mana dreapta la frunte, la piept, la umarul drept apoi la cel stang, decat sa fluturi de multe ori mana fara sa stii ce faci. Prin aceasta faci sminteala altora si tie iti va fi spre pacat.

Cand iese preotul cu Cinstitele Daruri la Axion rosteste rugaciunea: „Doamne Iisus Hristoase,Fiul lui Dumnezeu, mantuieste, miluieste si daruieste tot ceea ce stii tu ca este de folos robilor tai (numele) atat pentru viata aceasta cat si pentru cea vesnica”.

Asculta cu luare aminte toata slujba pana la sfarsit, numai asa ti-ai facut datoria deplina catre sufletul tau.

Povatuieste cu blandete pe cei care dein nestiinta sau din alte pricini, nu pastreaza buna randuiala in Sfanta Biserica, aratandu-le mult respect si dragoste frateasca.

Pleaca intotdeauna din Biserica cu o invatatura desprinsa din Sfanta Evanghelie, din Apostoli, Cazanie sau predica, pentru viata ta pe care o infaptuiesti chiar din acea zi, spunand si altora despre folosul ei.

La iesirea din Sfanta Biserica rosteste rugaciunea: „Doamne Dumnezeul meu, tie iti incredintez toata viata mea si pe Tine te rog apara-ma, mantuieste-ma si ma fa partas de indurarea Ta. Daruieste mie indreptarea vietii, purtare inteleapta si sfarsit crestinesc. Ma fereste Doamne, de toata rautatea si bantuirea potrivnicului iar in ziua Infricosatei Tale Judecati, sa fii bland cu mine, robul tau si sa ma numei si pe mine printre cei alesi de-a dreapta Ta, ca impreuna cu acestia sa Te slavesc in veci. Amin”

sursa crestinortodox.ro