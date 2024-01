Morcovii sunt un aliment excelent pentru scaderea in greutate. Au calorii putine si multi nutrienti. O ceasca de morcovi cruzi are doar 50 de calorii, adica 3% din aportul caloric recomandat zilnic (pentru o dieta de 1500 de calorii). Daca vrei sa stii cum slabesti repede, redu consumul caloric zilnic la 1200 de calorii si tot vei putea consuma o ceasca de morcovi!

Dieta cu morcovi fierti te va ajuta sa variezi gusturile. Aceeasi portie de morcovi, insa fierti, are mai multe calorii (54 calorii per ceasca), in timp ce morcovii la conserva au pana la 37 calorii per ceasca.

Morcovii au multe vitamine care te ajuta sa slabesti si multe minerale si nutrienti. Vitamina A te ajuta foarte mult sa pierzi in greutate. Indiferent ce fel de morcovi alegi sa consumi (albi, portocalii, mov), aceste radacinoase asigura intr-o ceasc, pana la 400% din aportul de vitamina A recomandata zilnic. Daca alegi dieta cu morcovi fierti, ai pana la 532% vitamina A!

Corpul tau converteste vitamina A din alimente in compusi denumiti retinoizi, care interactioneaza cu celulele si tesuturile. Unele forme de vitamina A influenteaza cresterea tesutului adipos. Cum slabesti repede, deci? Cu dieta cu morcovi fierti, care contracareaza formarea depozitelor de grasime si previn obezitatea, conform studiilor citate de Live Strong. Vitamina A este perfecta intr-o dieta eficienta ce reduce circumferinta abdominala.

Morcovii mai au, insa, si alte vitamine care te vor ajuta sa slabesti. Morcovii contin fibre (14% din necesarul zilnic, intr-o ceasca de morcovi cruzi si 18% in cazul in care incerci dieta cu morcovi fierti). Dupa cum stii, fibrele te ajuta sa slabesti, mai ales daca mananci mai incet si mesteci hrana mai mult. Asadar, o dieta eficienta poate avea consum caloric redus daca te ajuta sa fii satula.



Morcovii au si vitamina C, care te ajuta sa arzi mai multa grasime in timpul exercitiilor fizice. Conform studiilor, adultii ce nu au suficienta vitamina C in corp, consuma cu pana la 25% grasime in timp ce fac sport. Daca consumi morcovi cruzi, ai 12% din doza zilnica recomandata de vitamina A si daca alegi dieta cu morcovi fierti, ai 10%.

Cele mai sanatoase optiuni in cazul in care vrei o dieta eficienta sunt morcovii cruzi si morcovii gatiti, scrie andreearaicu.ro. Dieta cu morcovi fierti este o varianta, dar la fel de bine, poti sa faci morocvii si la cuptor sau pe grill. Evita totusi morcovii la conserva intrucat au mult sodiu si, desi nu ingrasa, te „ajuta” sa retii apa in organism.

Poti pregati morocvii cu putin ulei de masline si rozmarin, la cuptor sau pe grill. Poti pune morcovi rasi cu scorisoara in budinca de ovaz de la micul dejun. Sau poti mixa la blender morcovi, lapte de cocos, pudra proteica, vanilie si scortisoara ori nucsoara, pentru a obtine un smoothie dulce, racoros si sanatos ce imita perfect gustul tortului de morcovi!