Sfaturi pentru plantarea gardului viu

Inainte de a stii mai multe despre cand se planteaza gardul viu, ar trebui sa stii ce tipuri de gard viu poti alege de pe piata. Iata care sunt cele mai populare alegeri.

Poate cel mai cunoscut tip de gard viu este cel vesnic verde, adica acelea care sunt formate din conifere, iar aici amintim tuia, molid, chiparos sau ienupar. Acestea raman verzi chiar si pe timp de iarna, asa ca se intelege de ce sunt si cele mai cautate.

O alternativa la gardul vesnic verde sunt cele din tufisuri. In acest caz se foloseste lemnul cainesc, buxusul, alunul sau laurociresul, care ramane verde pe tot parcursul anului.

Iubitorii de flori isi pot face un gard viu din liliac, piracanta, trandafir chinezesc sau japonez, dar si din forsitia ori hibiscus. Dezavantajul este ca acest tip de gard viu o sa fie inflorit doar pe perioada sezonului cald.

Gardurile vii pot fi utilizate pentru a face o delimitare, pentru decor sau pentru a bloca privirile indiscrete ale vecinilor. Asadar, in functie de nevoile tale vei stii exact ce trebuie sa alegi.

Cand se planteaza gardul viu

Cele mai bune perioada pentru a planta gardul viu la tine in curte sunt primavara si toamna. Daca alegi sa faci asta primavara, atunci trebuie sa il plantezi dupa ce a trecut pericolul de inghet.

Plantarea gardului viu toamna se va face cu 2-3 saptamani inainte de venirea primului inghet. Asa ca mare atentie la acest aspect, daca vrei sa obtii rezultate pe masura.

Se planteaza 5 arbusti pe un metru liniar, exact cum am spus mai sus, iar in spatele acestora, la 20 de cm se vor mai planta inca 4 arbusti, cate unul in toate cele 4 spatii ramase libere.

Atunci cand plantezi gardul viu va trebui sa sapi un sant cu o adancime de 30 cm si cu o latime de 50 cm. Inainte de plantare, nu uita de mocirlirea radacinilor, adica inmuierea acestora intr-un amestec de consistenta unei smantani preparat din gunoi de grajd proaspat, apa si pamant galben.

Ia in considerare si fasonarea radacinilor, adica taierea celor necrozate (uscate) sau a celor prea lungi sau rupte. Dupa plantare, taseaza pamantul foarte bine pentru a evita formarea golurilor de aer la nivelul radacinilor, iar apoi uda pamantul foarte bine, conform cumsa.ro.