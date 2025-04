Capsunul (Fragaria x ananassa) este prima specie care ofera fructe proaspete in a doua decata a lunii mai, deschizand, alaturi de cirese, sezonul fructelor proaspete. Fructele de capsun (capsunile) se consuma in stare proaspata, fiind foarte apreciate datorita gustului placut si aromei specifice. De asemenea, acestea se folosesc pentru prepararea prajiturilor, siropului sau a gemurilor.

Capsunul este o specie precoce (rodeste in anul urmator plantarii) si rentabila. Principalele probleme la capsun sunt reprezentate de perisabilitatea ridicata a fructelor si costurile mari de recoltare. Fructele au o valoare alimentara ridicata, fiind recomadate in cazul afectiunilor hepatice, hipertensiune arteriala, anemie, astenie, convalescenta si in curele de detoxifiere. Capsunile reprezinta o buna sursa de vitamine (A, D, C, B6, B-12), minerale si alti compusi benefici sanatatii.

Particularitati de crestere si fructificare la capsun

Capsunul este o planta erbacee perena, cu tulpina subterana scurta. Formeaza in partea superioara o rozeta de frunze si in partea inferiora dezvolta un sistemul radicular superficial. Radacinile capsunului se dezvolta pana la aproximativ 30 cm adancime, atat pe orizontala cat si pe verticala. Din mugurii vegetativi situati la baza plantei se formeaza stolonii, ce manifesta heliotropism accentuat (iubesc soarele), orietandu-se spre intervalul dintre randuri cel mai bine iluminat. Dupa 4-5 ani de cultura, plantele incep sa intre in declin, motiv pentru care o plantatie de capsun este viabila doar 4 ani, scrie botaniștii.ro.

Florile sunt hermafrodite si raman deschise timp de 4-5 zile. Fiecare planta formeaza 40-50 de flori, in functie de soi. Fructul capsunului este reprezentat de nuculele asezate in pulpa rosie, denumita impropriu fruct. De fapt, partea rosie care se consuma este receptaculul floral ingrosat, ce nu este considerat fruct din punct de vedere botanic.

Cerinte fata de clima si sol

Capsunul porneste in vegetatie la temperaturi de peste 5℃. In timpul iernii, plantele pot suporta temperaturi negative de pana la -20℃ sau chiar mai scazute. Rezistenta plantelor la temperaturi scazute depinde atat de soi, precum si de gradul de acoperire al plantelor cu zapada. Pagube cauzate de valori negative (chiar si de -3℃) sunt produse de gerurile tarzii din primavara, cand plantele sunt inflorite. In perioada de vegetatie, aceasta specie prefera temperaturi intre 10 si 24℃. Maturarea fructelor se realizeaza la 14-18℃.

Capsunul are un consum de apa ridicat, de aceea, cele mai bune rezultate se obtin in zonele unde cad anual 600-900 mm precipitatii. Daca acest prag nu este atins, aplicarea irigatiilor este obligatorie.

Capsunul are cerinte mari fata de lumina, fructificand abundent cand beneficiaza de lumina directa. Cu toate acestea, plantele suporta umbrirea partiala, insa productia si calitatea fructelor scade. Prefera solurile afanate, bine drenate, bogate in materie organica. Nu se recomanda plantarea capsunului in zonele cu soluri grele, argiloase si compactate.

In conditii de irigare, capsunul valorifica bine solurile nisipoase, acestea asigurand productii timpurii.

Pregatirea terenului

La alegerea terenului, se tine cont de preferintele speciei in privinta solului. Avand in vedere necesitatea irigarii pentru obtinerea de productii ridicate, se recomanda ca terenul sa aiba o sursa de apa in apropiere. Bune premergatoare sunt cerealele si plantele leguminoase, care lasa terenul curat si imbogatit cu materie organica.

Dupa eliberarea terenului de resturile vegetale ale culturii anterioare, se administreaza ingrasamintele organice si chimice (tip NPK, doza variaza in functie de starea de aprovizionare a solului cu elemente minerale).