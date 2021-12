Ancheta procurorilor prahoveni privind angajările în cel mai mare spital din judeţ a scos la iveală comerţul cu locuri de muncă vândute ca la piaţă. Oricine dorea să se angajeze pe un post de infirmier, brancardier sau îngrijitor negocia ca la târg şpaga pe care trebuia să o dea intermediarilor şi în cele din urmă şefei Serviciului Resurse Umane.

Conform actului de acuzare al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, instituţie care a instrumentat acest dosar, o persoană ajungea să dea 2.000 de euro dacă îşi dorea neapărat să lucreze pentru un post de personal auxiliar în Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Se dusese zvonul în judeţ că „pe secţia COVID se fac bani frumoşi“, astfel că miile de euro erau mai degrabă o investiţie bună.

În toamna acestui an, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti se pregătea pentru valul patru al pandemiei. Pentru că se preconiza un număr foarte mare de internări, spitalul avea nevoie de forţă de muncă specializată, dar de care angajaţii cu experienţă din unitatea medicală fugeau de teama bolii, scrie adevarul.ro. Informaţia că se fac angajări la Judeţean nu a fost făcută publică pe site-ul spitalului, posturile, peste 30, fiind împărţite, pe bani, de către o mână de oameni coordonaţi de şefa Serviciului Resurse Umane din Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Florica Preda, arată procurorii.

Patru oameni, Florin Tomis Matei – brancardier, Sebastian Pancu – instalator, Ecaterina Crăciun – îngrijitoare şi Mirabela Dumitraşcu – îngrijitoare au dezvoltat împreună o reţea de racolare printre cunoscuţi. Se căutau oameni în putere dornici ”să se bage” pe secţia de COVID. Amatorii nu au fost deloc puţini, atraşi de mirajul unor sporuri salariale, astfel că nivelul şpăgilor contra angajare a crescut enorm, până la câteva mii de euro de persoană.

Cei patru dezvoltaseră inclusiv un limbaj codat în timpul negocierilor pentru angajare purtate la telefon. Femeile care doreau să se angajeze ca infirmiere sau îngrijitoare erau sfătuite să vină cu „brânza“ în parcarea spitalului, de unde erau preluate şi conduse în clădirea administrativă unde erau aşteptate de şefa Serviciului Resurse Umane, care era, culmea, persoana care primea cel mai puţin din toată această tranzacţie: doar 500 din cei 2.000 de euro.

„C.E: Da, mă, el vine acolea, i-a dat brânza, la revedere. Am plecat...

B.E: Da, mă...

C.E: N-avem nicio treabă!. Voi i-i daţi, nu mi-i daţi mie! Voi i-i daţi lui, ne întâlnim acolo.

B.E: E, ce, nu puteam să ţi-i dau ţie să i-i dai, da...

C.E: Nu, nu, nu, nu tu trebuie să vii să vorbeşti!

B.E: Când i-a dat brânza lui fata aia, ştii... aia... zic, Doamne! S-a întors, zice, "Hai, du-te la ușă!". Băi, deci m-am luminat la faţă, crede-mă!”

Aceasta este doar o mică parte din discuţiile telefonice interceptate de către procurori. Deseori, în discuţiile dintre intermediarii angajărilor în Judeţean şi viitorii angajaţi apar aceste termene codate „kilograme de brânză” şi „buchete de flori”, cu referire la necesitatea unei cadou în bani care trebuia să ajungă, o parte la şefa de la Resurse Umane şi restul - la intermediari.

De altfel, procurorii reţin în actul de acuzare că acest limbaj codat a creat chiar confuzii în rândul protagoniştilor, apărând momente când oamenii nu înţelegeau despre ce este vorba şi ce trebuie să aducă.

„Cu o zi înainte de întâlnirea stabilită, Pancu Sebu îi transmite lui Matei Tomis aspectele discutate cu Crăciun Ecaterina, făcând referire la 8 kilograme de brânză, ceea ce stârneşte iniţial nedumerirea interlocutoriului care îşi dă seama repede de intenţia lui Sebi de a evita discuţiile despre bani prin intermediul telefonului”, potrivit procurorilor.

În ziua în care a mers să discute despre angajarea în spital, Elena Bercu a fost surprinsă de către anchetatori intrând în curtea spitalului având în mână „o sacoşă mică de hârtie ce a fost plasată funcţionarei Preda Florica, sacoşă în care nu puteau încăpea 8 kilograme de brânză şi raportat la ansamblul convirbirilor telefonice de cei implicaţi, este evident că referirile la 8 kilograme brânză vizează în fapt 800 de euro pretinşi numitei Bercu Elena”, arată anchetatorii.