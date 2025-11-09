"Tipul acesta de exerciții ajută la întărirea interoperabilității, la familiarizarea militarilor din diferite armate cu mijloacele și tehnica celorlalte state aliate, pentru a putea continua misiunea în orice condiții. Acest exercițiu a demonstrat capabilitatea militarilor români de a se adapta atât prezenței străine în zonele noastre de instrucție, cât și la tehnica militarilor aliați. Am avut militari români care au operat mijloacele de trecere ale aliaților, am avut militari francezi care au operat tehnica noastră de trecere. La finalul exercițiului, pot spune că misiunea a fost un succes", a declarat presei maior Paul Naicea, șef birou S2 Informații Batalionul 136 Geniu \"Apulum\".



Ofițerul a explicat că în acest exercițiu s-a comprimat în 60 de minute o întreagă activitate care în mod normal, într-o situație reală, durează, oriunde, între 7 și 10 zile, pornind de la cercetarea apei și cercetarea malurilor până la trecerea rapidă cu mijloace mobile.

În timpul exercițiului s-au folosit mijloace diferite, respectiv militarii francezi au avut un mijloc autopropulsat, cu motoare proprii, iar românii, unul plutitor, cu două șalupe de tracțiune. Cel românesc a avut trei benzi, putând suporta mașini de luptă care au o greutate de până la 60 de tone.



Naicea a explicat că un astfel de pod poate fi montat de pe un mal pe celălalt, pe o lungime de 800 de metri, în cel mult trei ore, în condițiile în care sunt toate pontoanele la apă. Pe Mureș, lungimea a fost doar de 100 de metri, atât cât a permis lățimea râului.



Unul dintre responsabilii din armata franceză, căpitanul Dylan, a spus că militarii s-au antrenat pentru acest exercițiu timp de o săptămână.



"Obiectivul este să traversăm râul astfel încât să putem crea un efect surpriză. (...). Trebuie să fim rapizi, trebuie să dăm ordine foarte repede, astfel încât să nu dureze mult timp și pentru a nu suferi nicio pierdere", a afirmat căpitanul francez.

El a precizat că este un antrenament comun, cu militari români pe podul francez și invers, cu militari francezi pe podul românesc. De asemenea, a fost prezentă cu vehicule și armata portugheză.





Exercițiul a inclus și prezența scafandrilor, care au sărit dintr-un elicopter în rapel în râu.



Colonel Paris, comandantul Batalionului 3 Geniu, a spus că exercițiul, compus din mai multe secvențe, arată ce anume trebuie implementat atunci când o unitate militară vrea să traverseze un râu. "Este o operațiune extrem de complicată", a afirmat acesta pentru Agerpres. El a adăugat că este ca un ceas.

"Ai multe, multe operațiuni mici, echipamente și abilități de pus cap la cap. Dacă lipsește una, ai un eșec și atunci nu poți îndeplini misiunea", a punctat acesta. Ofițerul a făcut referire la o astfel de misiune a rușilor, din 2022, care s-a soldat cu pierderi atunci când au vrut să traverseze un râu într-o operațiune ofensivă.



"Obiectivul principal este să fii discret. Dacă inamicul observă misiunea noastră, este un eșec", a mai spus ofițerul francez.

Printre militarii francezi s-a aflat și Vlad, născut în România și stabilit de mic cu părinții în Franța. El se află în armata franceză de șase ani, într-un batalion de geniu, unde se ocupă de tot ceea ce înseamnă producție de energie pe teren.



General de brigadă Maxime Do Tron a vorbit despre desfășurarea strategică uriașă pentru "Dacian Fall", menționând că este un exercițiu "foarte bun", care arată capacitatea NATO de a desfășura rapid o brigadă gata de luptă pe Flancul estic.



Peste 5.000 de militari cu aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate - Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania - participă, în perioada 20 octombrie - 13 noiembrie, la exercițiul multinațional "Dacian Fall 2025" (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei.

