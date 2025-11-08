Ultimele evoluții ar putea face ca armistițiul dintre Tel Aviv și Hezbollah să se prăbușească. Din moment ce organizația teroristă din Liban este aliatul Hamas, orice escaladare cu Israelul ar putea avea repercusiuni și în Fâșia Gaza. În acest context, Uniunea Europeană a condamnat ferm acțiunile Tel Aviv-ului.

Momentul în care Israelul distruge întregul sat Mhaibib din sudul Libanului a devenit viral pe rețelele de socializare.

Christians in Lebanon



Israel wipes out the entire village of Mhaibib in South Lebanon, home to shrine of Prophet Benjamin.



The shrine, located atop a hill and featuring arched chambers, a historic courtyard, cemetery, and tomb, was over 2,100 years. pic.twitter.com/I9QyV8yyPL — Irlandarra (@aldamu_jo) November 8, 2025

Israelul și-a intensificat atacurile asupra Libanului, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu organizația teroristă Hezbollah, sprijinită de Iran și aliată cu Hamas. Potrivit Tel Aviv-ului, loviturile aeriene au vizat depozitele de arme ale organizației islamiste și alte infrastructuri din sudul Libanului.

Armata israeliană a susținut că a avertizat civilii în avans și le-a acordat suficient timp pentru a evacua zonele vizate. În paralel, președintele Libanului a clasificat acțiunile Israelului drept o crimă în toată regula. „Ceea ce a făcut Israelul astăzi în Libanul de Sud nu este numai o crimă din punctul de vedere al dreptului internațional dar și o crimă politică josnică” a scris acesta într-o postare pe o rețea socială.

Uniunea Europeană a condamnat atacurile Israelului asupra sudului Libanului și i-a cerut să respecte acordul de încetare a focului cu Hezbollah. “Uniunea cere Israelului să încheie toate acțiunile care violează rezoluția 1701 și acordul semnat acum un an în Decembrie 2024”, a transmis purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe.

Potrivit experților, există o probabilitate de 60% ca armistițiul între Hezbollah și Israel să se prăbușească înainte de luna ianuarie. Asta ar reprezenta un risc uriaș pentru echilibrul fragil din Orientul Mijlociu, care deja se află într-un punct critic după ce Războiul din Fâșia Gaza a destabilizat sever regiunea.

