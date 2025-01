În trecut, Klaus Iohannis a sesizat chiar el Comisia de la Veneția, iar recomandările primite le-a prezentat ca pe un instrument de a influența decizii ce urmau a fi luate de Guvern și Parlament.

La finalul anului 2022, guvernul și parlamentul au trecut în procedură de urgență modificările la legile Justiției, fără să aștepte avizul comisiei de la Veneția. Decizia de a nu aștepta expertiza făcută de forumul european a fost luată pentru că existau deja mai multe recomandări în acest sens. Cătălin Predoiu, ministrul Justiției la aceea dată, susținea că România este monitorizată de Comisia Europeană și nu are nevoie de un aviz.

Comisia de la Veneția a criticat adoptarea legilor justiției în regim de urgență fără să se ceară un aviz din partea specialiștilor. În noiembrie 2022, reprezentanții forului european au transmis că "regretă faptul că autoritățile române nu au solicitat un aviz al Comisiei de la Veneția cu privire la cele trei proiecte de Lege privind sistemul de justiție din România: proiectul de Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, Legea privind organizarea judiciară și Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor, așa cum fusese anunțat de autorități, și că au lăsat la latitudinea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei să facă această solicitare, dar au apoi au solicitat ca acest aviz să fie adoptat în procedură de urgență. Având în vedere că este un aviz urgent, Comisia de la Veneția nu poate exclude că în aceste trei legi există și alte aspecte care pot fi problematice, dar se pare că, în ansamblu, legile par să se îndrepte în direcția corectă."

După anunțul Comisiei de la Veneția, Bogdan Aurescu, ministru al afacerilor externe la acea dată, salută avizul de urgență al Comisiei de la Veneția și transmite că România este pregătită și deschisă să continue dialogul eficient.

I welcome the adoption today by @VeniceComm of the Urgent Opinion on the 3 RO🇹🇩 laws concerning the justice system & the positive assessment of the majority of the issues examined in the Opinion. RO is ready and open to continue the effective dialogue with the Venice Commission.