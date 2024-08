Iata horoscopul de weekend 31 august – 1 septembrie 2024, scaldat de influente astrale majore. Sfarsitul de saptamana este intens. Mercur a iesit din retrograd, Venus a intrat in Balanta. Uranus intra in retrograd in Taur in 1 septembrie, in timp ce Pluto reintra pentru ultima data in Capricorn in aceeasi zi. Indiferent ce zodie esti, continua sa mergi inainte fara sa te superi pe cei care nu simt ca tine.