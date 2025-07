Daică ai gazon in curte, afla ca acesta trebuie tuns in mod regulat. De regula, capusele ajung pe varful firelor de iarba in asteptarea unei “gazde”, iar senzorii acestora detecteaza prezenta dioxidului de carbon din respiratie si caldura corpului.

Daca iarba este tunsa cu regularitate, atunci insectele nu vor mai avea cum sa se deplaseze si sa ajunga pe corpurile gazda, pentru a se hrani., scie Cum sa.ro

Totodata, daca ai arbusti ornamentali, acestia nu trebuie lasati sa creasca foarte mult deoarece capusele o sa ii foloseasca pentru a putea ajunge pe corpurile gazda pentru a se hrani. Daca ii vei tunde, arbustii o sa arate la fel de bine si curtea o sa fie aranjata, iar pe langa asta tii si capusele la distanta.

Daca o sa plantezi galbenele, afla ca aceste flori contin piretrina, o substanta folosita pentru a prepara insecticidele. Practic, galbenelele reprezinta o solutie naturala impotriva capuselor.

De asemenea, rozmarinul ajuta si la indepartarea capuselor din curte datorita mirosului sau puternic. Si nu doar a capuselor, ci si a tantarilor sau a altor insecte daunatoare. Mirosul pregnant al rozmarinului da peste cap senzorii capuselor si acestea nu mai pot detecta corpurile gazda, asa ca nu se mai pot hrani.

Nu doar galbenele sunt eficiente, ci si crizantemele. Si aceste flori contin piretrina, iar neurotoxina va omora capusele. Tine minte doar sa le plantezi intr-un loc unde beneficiaza de mult soare si sa le uzi cu regularitate.

Levantica este o alta planta care va tine la distanta capusele din curte. Mirosul acesteia indeparteaza daunatorii si atrage insectele benefice, asa ca vei avea numai avantaje daca o sa o plantezi in curtea ta.

Menta, prin mirosul sau puternic, tine la distanta capusele si pe langa asta, se inmulteste foarte rapid. Asadar, o poti folosi pentru a crea o bariera in curte, peste care capusele nu vor trece sub nicio forma.

Si pelinul este util pentru a indeparta capusele. Absintina este o subranta amara prezenta in pelin, iar aceasta va indeparta capusele foarte repede. Planteaza pelinul intr-un loc unde are parte de mult soare si solul este drenat, iar planta se va ocupa de problema capuselor, scrie aceeași sursă.