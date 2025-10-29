Machiaj pentru ochii căprui

Ochii căprui sunt foarte versatili și sunt puși în valoare de o gamă largă de culori.

Culori care scot în evidență: Nuanțele de albastru, verde, violet și mov accentuează frumos căldura ochilor căprui.

Pentru un aspect natural: Încearcă tonuri calde, precum cele de auriu, bronz, maro, piersică sau șampanie. Acestea scot în evidență tonurile aurii din iris.

Pentru un look dramatic: Folosește nuanțe reci precum gri cărbune sau argintiu pentru a face ochii să pară mai luminoși. O linie de tuș negru aplicată pe pleoapa superioară adaugă un plus de intensitate.



Pentru ochii căprui deschis: Nuanțele de verde închis sau mov intens sunt ideale pentru a accentua strălucirea irisului.

Machiaj pentru ochii albaștri

Pentru a pune în valoare intensitatea ochilor albaștri, este recomandat să folosești culori calde și pământii, care creează un contrast.

Culori care scot în evidență: Nuanțele de maro, bronz, auriu, cupru, teracotă și portocaliu ars sunt perfecte pentru a face ochii să pară mai vii.

Pentru un look sofisticat: Nuanțele de gri sau un machiaj smokey-eyes în tonuri de maro sau bronz vor scoate în evidență culoarea ochilor, fără a distrage atenția de la ei.

Culori de evitat: Nuanțele de albastru deschis sau turcoaz ar putea estompa culoarea naturală a ochilor.



Machiaj pentru ochii verzi

Ochii verzi sunt rari și pot fi puși în valoare prin culori calde și complementare.

Culori care scot în evidență: Nuanțele de mov, purpuriu, prună, violet, burgundy sau lavandă creează un contrast puternic și fac ochii să pară mai luminoși.

Tonuri calde: Nuanțele de portocaliu cald, roșu și auriu sunt, de asemenea, o alegere excelentă.

Pentru un look natural: Încearcă nuanțe neutre de maro, bronz sau gri.

Culori de evitat: Albastrul, care poate intra în conflict cu nuanțele de verde.



Machiaj pentru ochii căprui-verzi (alună)

Dacă ai ochii verzi - căprui (alună), poți folosi culori care să scoată în evidență fie tonurile verzi, fie cele căprui.

Pentru a scoate în evidență verdele: Folosește nuanțe de mov, prună și violet.

Pentru a accentua nuanțele aurii: Alege farduri în tonuri de auriu, bronz și maro.

Pentru ochii negri

Machiajul pentru ochii negri sau pentru ochii foarte închiși la culoare are întotdeauna un efect spectaculos. Datorită irisului negru, privirea este adâncă și profundă, iar ochii negri pot fi puși în evidență cu un machiaj natural, doar cu un creion dermatograf sau cu mascara.

Dar, pentru un efect cu adevărat uimitor, folosește fardurile tari.





Sfaturi generale pentru orice culoare a ochilor

Finisaje: Pentru un machiaj de zi, optează pentru texturi mate. Pentru un machiaj de seară, nuanțele metalice sau sidefate adaugă eleganță.

Baza de machiaj: Folosește întotdeauna o bază pentru pleoape (primer) pentru a prelungi rezistența fardului.

Pensule: Pentru a obține un aspect profesional, folosește pensule special dedicate pentru aplicarea fardului.

