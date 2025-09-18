Castraveții rămân crocanți, conopida își păstrează textura fermă, iar morcovii capătă o aromă delicată. Este un gust proaspăt și curat, ideal pentru cei care vor să consume legume murate într-o variantă dietetică, sănătoasă și cu conținut redus de sodiu.

Descoperă și de ce să mănânci murături iarna și care sunt cele mai importante beneficii ale acestora. Mai jos îți oferim rețeta detaliată pas cu pas a murăturilor dietetice, fără sare.

Murături fără sare – Ingrediente

1 kg castraveți tineri și crocanți

1 conopidă mică (aprox. 600 g), desfăcută buchețele

3 morcovi feliați bastonașe sau rondele

3-4 ardei grași feliați

1 ceapă roșie, medie

2 linguri boabe de muștar

1 linguriță piper boabe

2 frunze de dafin

câteva crenguțe de mărar uscat sau verde

câteva felii de hrean (pentru crocanță)

opțional: câteva felii de lămâie pentru un gust mai fresh.

Pentru lichidul de murare (marinadă):

1,5 litri apă filtrată

200 ml oțet de mere sau vin alb (5-6% aciditate)

2 linguri miere sau îndulcitor natural (pentru a echilibra aciditatea)

1 cățel de usturoi zdrobit (opțional).

Mod de preparare

Prima dată vei pregăti legumele. Spală bine toate legumele și curăță-le, după caz (ceapa roșie). Taie morcovii sferturi sau bastonașe, ardeii felii subțiri și conopida desfă-o în buchețele.

Curăță castraveții de codițe și taie-i în rondele sau în bastonașe dacă sunt mai mari. Taie și ceapa roșie tot în rondele, dar mai grosiere.

Descoperă aici tot ce trebuie să știi despre alimente fermentate și probiotice: secretul unei digestii sănătoase în sezonul rece.

Cum prepari murături fără sare

Spală bine borcanele și sterilizează-le prin fierbere sau în cuptor. Descoperă aici mai multe metode pentru sterilizarea borcanelor.

Presară la baza fiecărui borcan câteva crenguțe de mărar, boabe de muștar, piper și felii de hrean.

Așază legumele în borcane în straturi colorate, alternând castraveții, ceapa roșie, morcovii, ardeii și conopida. Opțional, adaugă și câteva felii de lămâie pentru o aromă subtilă și prospețime.

Pentru prepararea marinadei fierbe apa cu oțetul și mierea (sau îndulcitorul) timp de 2-3 minute. Lasă lichidul să se răcească ușor (să fie călduț, nu fierbinte).

Toarnă lichidul călduț peste legume, asigurându-te că sunt complet acoperite. Închide borcanele ermetic cu capace curate și sterilizate.

Lasă borcanele la temperatura camerei 24 de ore, apoi mută-le în frigider.

Murăturile vor fi gata de consum după 5-7 zile și pot fi păstrate până la 3-4 săptămâni. Descoperă și cum poți face cele mai bune murături asortate în saramură.

sursa: Ca Tine