Amenitarile externe si agresiunea rusa din Ucraina ne obliga sa fim in alerta si sa gandim pe termen lung, a declarat, vineri, presedintele Senatului, liderul liberal Nicolae Ciuca, in discursul sustinut in Parcul Carol din Capitală, la ceremoniile de Ziua Armatei Romane. Candidatul PNL la Presedintia Romaniei a subliniat, in context, ca pentru siguranta nationala trebuie sa ne bazam "in primul rand pe noi insine".