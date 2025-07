Cea mai simpla metoda si la indemana oricui este mulcirea solului. Practic, daca adaugi un strat de mulci pe pamantul din jurul plantelor buruienile nu o sa mai creasca. Pe langa asta, umiditatea va fi mentinuta in pamant si nu va trebui sa mai uzi atat de des.

In cazul in care este vorba de o suprafata mai mare de pamant, poti face solarizarea solului. Asta consta in acoperirea pamantului cu o folie care va impiedica buruienile sa creasca. Fiind transparenta, folia va mari caldura la nivelul solului, asa ca buruienile nu vor mai creste din cauza temperaturilor mari. Toata operatiunea dureaza aproximativ 3 saptamani.

Daca locuiesti intr-o zona unde temperaturile nu sunt atat de ridicate poti folosi o folie neagra. Aceasta nu va lasa lumina sa patrunda, dar in acelasi timp se va incalzi si va mari temperatura la sol, iar buruienile nu vor mai putea sa creasca si sa se dezvolte.

Poti prepara si o solutie din sapun natural sau detergent de vase. O sa ai nevoie de 5 lingurite cu fulgi de sapun sau 5 lingurite cu detergent de vase, pe care le amesteci intr-un litru de apa. Apoi, pulverizeaza solutia pe buruieni, insa asigura-te ca alegi zilele insorite pentru a fi cat mai eficienta.

Daca buruienile cresc pe alocuri in curtea ta si vrei sa te asiguri ca nu se vor mai dezvolta deloc, atunci poti folosi apa clocotita. Tot ce trebuie sa faci este sa torni apa fierbinte peste acestea, iar apoi o sa vezi ca o sa inceapa sa se ofileasca.

Sa nu uitam nici de otet, care contine acid acetic, o substanta ce cauzeaza arsuri la nivelul frunzelor. Pulverizeaza otet alb sau de mere pe buruieni in zilele insorite si calduroase si o sa vezi ca este foarte eficient. Nu uita ca solutia se va aplica de cate ori este necesar, pana ce nu vor mai rasari deloc buruieni.

Ca si otetul, alcoolul este la fel de eficient deoarece va ataca tesuturile plantelor si le va deshidrata. Poti folosi 50 ml de spirt medicinal pe care il pui intr-un litru de apa, iar apoi aplici solutia pe frunzele buruienilor. Pentru a o face si mai eficienta, poti adauga o lingurita cu detergent lichid de vase.

